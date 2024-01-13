O kamu bankasında hesabı olanlar dikkat! 3000 TL'lik ödemenizi almak için hemen bunu yapın

Kampanyaya katılmak oldukça basit. Müşteriler, Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya SMS ile kampanyaya dahil olabilecekler. SMS ile katılım için "TOURISTICA" yazıp 4757'ye SMS göndermek yeterli olacak.

KAMPANYA AYRINTILARI





Kampanya detaylarına göre, Bankkart'ın kredi kartı veya banka kartı özelliği ile tek seferde yapılan 15.000 TL - 24.999 TL arası harcamaya 1.000 TL, 25.000 TL - 34.999 TL arası harcamaya 2.000 TL, ve 35.000 TL ve üzeri harcamaya 3.000 TL Bankkart Lira hediye edilecek.

Ancak, kampanyadan faydalanabilmek için asıl kart sahibinin kampanyaya katılım sağlaması gerekiyor. Kampanya süresince bir müşteri yalnızca bir kez ödül kazanabilir ve en fazla 3.000 TL Bankkart Lira elde edebilir. Ek kartlarla yapılan harcamalar ise asıl kart sahibinin harcamalarına dahil edilecek.

Kazanılan Bankkart Liralar 7 Şubat 2024 tarihinde yüklenecek ve 15 Mart 2024 tarihine kadar kullanılabilecek. Kullanılmayan Bankkart Liralar ise 16 Mart 2024 tarihinde geri alınacak.

Ziraat Bankası'nın bu sıcak kış kampanyası, müşterilere ekonomik bir nefes aldırırken, kış tatili planlarını daha keyifli hale getirme fırsatı sunuyor. Kampanyadan yararlanmak ve detaylı bilgi almak için Ziraat Bankası'nın resmi kanallarını kullanabilirsiniz.