O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

Otomobil piyasasında uzun zamandır artış devam ediyor. Özellikle de sıfır araç almanın hayal olduğu şu günlerde bankaların sunduğu taşıt kredileri de cazibesini kaybederken, yüksek oranla sunulan faizler, araç sahibi olmayı erteleyebiliyor. Markalardan ay ay kampanya duyuruları gelirken, gerek kredi desteği gerekse de fiyat indirimleri yakından takip ediliyor. Öte yandan otomobil sektörünün temsilcilerinin de açıklamaları yakından takip ediliyor.

Önümüzdeki aylarda sıfır araçlar için düzenlenecek kampanyalar konusunda sevindirici açıklama yapan uzmanlar, araç fiyatlarında büyük düşüşler olacağını öngördüklerini ifade ediyor. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın tarafından geçtiğimiz gün verilen bir demeçte otomotiv dünyasında önemli değişikliklerin yaşanacağı ifade edilmiş bulunuyor

Sıfır Araçlar İçin Rekor Kampanyalar

Eylül ayında otomotiv sektöründe 80-90 bin adetlik stok erimesi yaşandığı ifade edilirken bu patlamanın Kasım ve Aralık aylarında yaşanacağı ifade edilmiş bulunuyor. Yalçın’a göre, bu dönem boyunca otomobil markaları geniş kapsamlı kampanya ve indirimler sunacak. Filo sektörünün de pazara dahil olmasıyla birlikte, toplam piyasa hacminin 1,1 milyon adete ulaşabileceği belirtilmiş bulunuyor

Kasım ve Aralık ayında sıfır araçlarda dev kampanyalar olacağını ifade eden isim geçmiş yıllardaki deneyimlerden yola çıkarak düşük faizli kredi seçenekleri, peşin alımlarda indirimler ve uzatılmış garanti süreleri gibi avantajların sağlanacağını belirtti.

İkinci El Piyasasında Fiyatlar Ne Olacak?

İkinci el otomobil piyasasındaki duruma da değinen isim, yılsonuna kadar ikinci el araç fiyatlarında büyük bir artış beklemediklerini açıkladı. Sıfır araçlardaki fiyat artışları ile karşılaştırıldığında, ikinci el araçların uygun fiyatlarla satışa sunulmasına devam edeceği öngörülüyor.



