Öğrenciye toplu ulaşım desteği: Başvuran öğrenciye her ay 1500 TL verilecek

Devlet tarafından okuyan öğrenciye yönelik destekler devam ediyor. Eğitime verilen önemin geleceğe yatırım olduğunun bilincinde hareket eden hükümetin yanı sıra belediyeler de kendi sınırları içerisinde yaşayan ya da okumak için gelen öğrenciye olan destek ödemelerini gün gün açıklıyor. Aile Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik olarak sağlanan ödeneğin yanı sıra bir çok belediye belirli şartları taşıyan öğrenciye destek vermekten geri kalmıyor. Bu şartların başında ise dar gelirli olma şartı ve okul notu detayları yer alabiliyor.





ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE DESTEK

Geçtiğimiz günlerde yeni bir destek yardımı haberi duyuruldu. Belediye üniversite öğrencilerine başvurmaları durumunda 1500 TL ulaşım ve eğitim desteği vereceklerini belirtti. Söz konusu belediye; Van'ın Edremit Belediyesi olurken, Belediye Başkanı İsmail Say tarafından ilçede okuyan öğrencilere müjde verildi. Ulaşım ve eğitim desteği olarak başlatılan programda toplamda 1500 TL aylık destek ödemesi yapılacak.

ÖĞRENCİYE ULAŞIM DESTEĞİ

Başkan Say tarafından yapılan açıklamada göreve geldiği günden bu yana Özellikle de eğitime verdiği desteklerin önemi belirtilirken tablet desteği, sınav başvuru destekleri, kaynak kitap destekleri gibi bir dizi yardımların yapıldığı ifade edildi. Öte yandan ilçede Eğitim Kurumları onarımlarının devam ettiğini belirten Say, yeni etüt merkezlerinin de sayısının gün gün arttırıldığına dikkat çekti.





Bu kapsamda Edremit Vakfı aracılığı ile üniversitede okuyan öğrencilere yönelik toplu taşıma desteği sağlayacaklarını duyuran başkan, ikameti Edremit'te olan bütün öğrencileri bu destekten faydalanacağını sözlerine ekledi. Her ay ödenecek olan 1500 TL desteğin 2023-2024 akademik yılı içerisinde hesaplara aktarılacağını belirten Say, Edremit Belediyesi'nin eğitim alanındaki bu desteğin üniversite öğrencilerini daha iyi koşullarda eğitim almasını sağlayacağını vurguladı