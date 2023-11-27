Para arayanların imdadına yetişen 100.000 TL kredi! O banka uygun faizle nakit derdini sonlandırıyor

Acil nakit ihtiyacı olanlara İş Bankası'ndan haber gelirken maaşı yetmeyen milyonlarca vatandaş 100.000 TL kredi desteği veriliyor. Sunulan avantajlarla beraber vatandaşlara destek sağlanıyor.

Sunulan kredi kampanyasıyla beraber 250.000 TL'ye kadar kredi imkanı 36 ay vade imkanıyla yüzde 3,70 faiz oranı ve aylık ödeme tutarı 5.896 TL ile 100 bin TL kredi kullanan kişilerin toplam tutarı ise 222.281,20 TL olarak belirlendi.





250 bin TL kredi kullanılırsa 36 ay vade ile aylık ödeme tutarı 14.471 TL olurken faiz oranı ise yüzde 3,70 olarak hesaplama yapıldığında geri ödeme tutarı ise 530.703,36 TL olarak belirlendi. İş Bankası'nın sunduğu kampanyalar üzerinden faydalanmak için şubelere giderek işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.