Para parayı çekti, parası olan yaşadı! Bankalarda faiz depremi vatandaşı maaşa bağladı

Ekonomi yönteminde artışlar yaşanırken sadeleşme adına yeni çalışmalar yapılırken Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla beraber mevduatlardaki yükseliş dikkat çekti. Parası olan bu haber sonrasında harekete geçecek. İşte tüm detaylar...

Para parayı çekti, parası olan yaşadı! Bankalarda faiz depremi vatandaşı maaşa bağladı
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Merkez Bankası'nın politika faiz yüzde 19'dan 24'e kadar çıkarılmasıyla beraber sadeleşme adımları atılırken TL'ye değer kazanırken ve enflasyon düşmesiyle ekonomi yönteminin kur korumalı mevduat üzerinden TL talebi artırıldı.

mevduat faiz

TL MEVDUAT GETİRİSİ

Merkez Bankası'nın faiz artımıyla beraber yüzde 45 oranında yükseliş yaşanırken mevduatı üzerinden yıllık getirisi yüzde 50 seviyelerine yaklaşıldı. TL mevduatının hacmi, yüksek faizlerle beraber artış gösterilirken BDDK verileriyle TL mevduat haziran sonunda ise yüzde 40,3 oranıyla artış görüldü. TL mevduatın toplamı üzerinden payı da yüzde 38,55’e yükselerek 6,5 ayın ilk sırasına yerleşti. TL mevduatın hacmi, 1 trilyon 500 milyar TL olarak kaydedildi. 

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