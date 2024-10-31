Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı gerek asgari ücretli çalışan gerek iş veren gerekse de toplumun diğer kesim tarafından merakla araştırılıyor. Asgari ücret zammı ile şekillenecek kimi ödemelere yükümlü olan vatandaş da bu süreci yakından takip ediyor. Enflasyonun gidişatı asgari ücret zammı ile alakalı olarak oranları ortaya çıkartırken, asgari ücretli için evdeki hesabın çarşıya uymayacağı tahmin ediliyor. Öyle ki geçtiğimiz sene yüzde 49.11 zam alan ve sene boyu bu zam ile geçinen asgari ücretinin 2025 yılı zam beklentisi de bu oranlar civarında. Ancak enflasyon rakamları ve talepler bu doğrultuda olmayacağının altını çizeceğe benziyor.

ASGARİ ÜCRET TALEPLERİ ARASINDA UÇURUM VAR

İşçi kesimi, yapılan enflasyon hesaplamaları ve yaşam standartları göz önüne alındığında zammın en az yüzde 40 seviyesinde olmasını talep ederken, uluslararası kuruluşlar ve işverenler farklı rakamlar öneriyor.

İŞÇİNİN ASGARİ ÜCRET ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE 40

Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyonu hedefinin yüzde 41,5 olarak belirleneceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda sende 1 kere zam alan asgari ücretlinin bu orandan zam almayı istiyor.

KURULUŞLARDAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAHMİNİ

Son günlerde yapılan açıklamalara göre, asgari ücret zammı için uluslararası kuruluşlar daha ihtiyatlı tahminlerde bulunurken, bu durumun çalışan tarafından hoş karşılanmayacağı iddia e diliyor.

Alman Deutsche Bank, Türkiye için yüzde 25-30 seviyelerinde bir zam yapılacağını ön görürken, Uluslararası Para Fonu (IMF) yüksek zammın yapılmaması gerektiğine dair mesajını sunmuş bulunuyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da, katıldığı bir programda yüzde 25’lik artışın enflasyonla uyumlu olacağını ifade etmişti.

PATRONLARDAN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Sene boyunca cebinden çıkacak olan maaşlar konusunda taleplerini sunan işverenler, asgari ücretin 22-23 bin TL civarında olabileceğini ifade ediyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNUN İŞİ ZOR

İki arada bir derede başlayacak olan asgari ücret belirleme çalışmalarında komisyonu zor bir süreç beklediği biliniyor. İşçi kesiminin, uluslararası kuruluşların ve patronların talepleri arasındaki denge, asgari ücret gidişatı için ön planda olacak iken her kesimin refahı için ivedi çalışmaların olacağı da tahmin ediliyor.



