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Petrol Ofisi, BP Türkiye’yi Devraldı: Rekabet Kurulu'ndan Onay Geldi

Petrol Ofisi, BP Türkiye’nin akaryakıt operasyonlarını devralmak için Rekabet Kurulu’ndan onay aldı. CEO Mehmet Abbasoğlu, sürecin tamamlandığını duyurdu

Yayın Tarihi: 14.09.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 10:19
Petrol Ofisi, BP Türkiye’yi Devraldı: Rekabet Kurulu'ndan Onay Geldi

Türkiye’nin en büyük akaryakıt dağıtım şirketlerinden biri olan Petrol Ofisi, BP Türkiye’nin akaryakıt operasyonlarını devralmak için Rekabet Kurumu’ndan onay aldı. Petrol Ofisi CEO’su Mehmet Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, devralma sürecinin Rekabet Kurulu tarafından resmen onaylandığını ve sürecin tamamlandığını duyurdu. Bu devralma, Türkiye akaryakıt sektöründe önemli bir birleşme olarak dikkat çekiyor.

PETROL OFİSİ, BP TÜRKİYE’Yİ DEVRALDI

Petrol Ofisi CEO’su Mehmet Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, BP Türkiye ve iştiraklerinin devralınmasının Rekabet Kurulu tarafından onaylandığını ve Petrol Ofisi’nin, BP Petrolleri A.Ş. ve BP Turkey Ltd. şirketlerini resmen devraldığını belirtti. Geçen Kasım ayında yapılan açıklamada, Petrol Ofisi’nin BP Türkiye’nin akaryakıt operasyonlarını devralmak için anlaşma sağladığı duyurulmuştu.

Bu devralma işlemi, Türkiye’nin akaryakıt dağıtım sektöründe büyük bir değişiklik olarak öne çıkıyor. Petrol Ofisi, bu devralma ile birlikte pazar payını artırmayı ve Türkiye genelinde daha geniş bir hizmet ağı sunmayı hedefliyor.

REKABET KURULU’NDAN ONAY

Geçen yıl Kasım ayında duyurulan devralma süreci, Rekabet Kurulu’nun onayıyla resmen tamamlandı. Rekabet Kurulu, Petrol Ofisi’nin BP Türkiye’yi devralmasının rekabet şartlarına uygun olduğuna karar verdi. Bu onay, Petrol Ofisi’nin Türkiye genelindeki faaliyetlerini daha da güçlendirmesi anlamına geliyor. Petrol Ofisi CEO’su Mehmet Abbasoğlu, bu sürecin başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Petrol Ofisi ailesi olarak BP Türkiye’yi bünyemize katmak, sektördeki gücümüzü pekiştirdi” dedi.

PETROL OFİSİ VE BP TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ

Petrol Ofisi’nin BP Türkiye’yi devralması, sadece bir şirket birleşmesi değil, aynı zamanda Türkiye’deki akaryakıt dağıtım sektöründe önemli bir iş birliği olarak görülüyor. Petrol Ofisi, bu devralmayla birlikte Türkiye genelindeki hizmet ağını genişleterek daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyor. BP Türkiye’nin yıllardır süregelen akaryakıt ve enerji sektörü deneyimi, Petrol Ofisi’nin pazardaki liderliğini daha da güçlendirecek.

Ayrıca bu iş birliği, Petrol Ofisi’nin uluslararası rekabet gücünü artırarak, global arenada daha etkin bir oyuncu haline gelmesini sağlayacak. Bu devralma, sektörde yeni iş modelleri ve stratejilerin geliştirilmesine olanak tanıyaca

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