Piyasada 150 TL A101'de 50 TL! Rafları talan ettirecek A101 fiyatları adeta dibe vurdu

A101 haftasonu indirimleri startını verdi. Yarın sabah itibari ile onlarca ürün raflarda indirimli olarak yerini alacak. Alışveriş yaparken cebini de korumak isteyenlerin adresi haline gelen zincir marketler tarafından hafta hafta sunulan indirimlere yenileri ekleniyor. Zincir market deyince akla ilk gelen isimlerden olan A101 3 Ağustos indirimleri ile de dikkatleri üzerine topluyor. A101’in 3 - 9 Ağustos 2024 tarihleri arasında sunduğu yeni kataloğunda onlarca kategori ürünü indirime girerken, adeta piyasanın yarı fiyatına satılacak ürünler listesi de müşterileri tarafından yakından araştırılıyor. Mutfaktan temizliğe, kişisel bakıma kadar birçok kategorideki ürünlerde indirim fırsatı sunan A101, özellikle de temel gıda indirimleri ile keyifli bir alışveriş imkanı sağlıyor.





A1013 AĞUSTOS HAFTA SONU İNDİRİMLERİ

A101 marketler zincirinde yer alan bir çok ürün, hafta sonu indirim kataloğundaki yerini aldı. Bu cumartesi günü başlayacak olan özellikle temel gıda ürünlerindeki büyük indirimler göze çarpıyor. Ovadan Osmancık Pirinç 2,5 kg, %11 indirimle sadece 105 TL! Yine Kebir, Kaanlar ve Sümeli markalarına ait 500 gr tereyağı ise %15 indirimle 165 TL’den raflardaki yerini alacak. Ayrıca, sucuk, bal, fındık kreması gibi ürünler de kampanya kapsamında. Duş sabunu, sıvı deterjan, bulaşık makinesi kapsülü gibi ürünlerde de cazip fiyatlar belirtilirken, tüketicinin ilk tercihi hafta sonu yine A101 marketleri olacağa benziyor.





TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE DEV İNDİRİM

Son yıllarda bulaşık makinesi deterjanlarının fiyatları her ürün ve hizmete yapılan zamlardan en çok etkilenen ürünler arasında yer alıyor. Son 1 yılda yüzde 100'e yakın artan bulaşık makinesi deterjanı fiyatları, özellikle de market kampanyaları ile tercih ediliyor. Duru duş sabunu çeşitleri, 4x150 gr paketi ile %25 indirimle yalnızca 75 TL'ye raflarda yer alırken, Fairy bulaşık makinesi deterjanı kapsül 324,25 TL yerine %42 indirimle 189 TL'ye tekabül edecek. Öte yandan artan tuvalet kağıdı fiyatlarına da dur dedritecek indirimin feriştahı ise yine A101 3 Ağustos'ta raflardaki yerini alırken, 149 TL yerine %60 indirimle 59 TL'ye ve Solo Yüzey Temizleme Havlusu 80'li: 79 TL yerine %50 indirimle 39 TL'ye satılacak