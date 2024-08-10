Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

Maaş zamları ile alakalı gelişmeler yakından takip edilirken, gün gün promosyonlar ile alakalı gelişmeler de kamuoyuna sunulmaya devam ediyor. İlk 2017 senesinde emekliler ile başlayan emekli promosyonu furyasına çalışanlar da dahil olurken, çalışan topluluğun maaş bankası olabilmek adına yapılan ek ödemeler promosyonlar olarak biliniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifi ile Mart ayında emekli promosyonlarında gözle görülür bir artışa gidilmiş ve ödemeler kamu bankalarında 12.000 TL’ye kadar yükselmişti. Emekli ek kampanyaların da dahil olduğu bankaları tercih ederken, çalışanda ise tercih kişisel bazlı değil, düzenlenen ihale ile sonuca bağlanmakta. Çalışan promosyonu için en fazla ödeme veren banka, ihale kazananı olmakta. Ve zaman zaman varılan mutabakatlar da kamuoyuna sunulmakta.





Özellikle de MEM promosyonları ve belediye promosyonları yakından takip ediliyor. MEM promosyonları geçtiğimiz senelerde düşük tutarları ile tepki toplarken, eğitime verilen önem kapsamında 2024 yılında 60 bin liranın üzerinde anlaşmalara varılabiliyor. Belediye promosyonları da bankalar arası rekabeti arttırırken, son promosyon açıklaması yapan belediye Viranşehir Belediyesi olarak gündeme çıkmış bulunuyor.

Viranşehir Belediyesi, bünyesindeki Virbel A.Ş. personeli için düzenlediği banka maaş promosyon ihalesini başarıyla tamamladı. Rekor bir katılımla gerçekleşen ihale sonucunda, üç yıllık sözleşme Türkiye İş Bankası ile imzalandı. Her bir çalışana ödenecek promosyon miktarı ise 45.250 TL olarak belirlendi.





İhaleyle birlikte çalışanın banka hesaplarına yatırılacak maaşlarının yanı sıra, her bir personelin alacağı promosyon miktarı da çalışanın refahını kat be kat arttıracağa benziyor. Konı ile alakalı olarak bilgilendirme Viranşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılırken, Belediye Başkanı Serhat Dicle İnan tutardan memnun olduklarını ve çalışanlara hayırlı olmasını temenni etti.