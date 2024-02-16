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PTT kesenin ağzını açtı! Tek bir form yetiyor: 50.000 TL'ye kadar anında nakit dağıtılacak

Kimliğini alan doğruca PTT'ye koşsun! 50 bin TL almak için hemen başvurun. Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 16.02.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 14:11
PTT kesenin ağzını açtı! Tek bir form yetiyor: 50.000 TL'ye kadar anında nakit dağıtılacak

PTT, anında nakit ihtiyacı olanlara yardım eli uzatıyor. TC kimlik kartı ile başvuran herkese 50.000 TL nakit destek ödemesi yapılıyor. Geçim sıkıntısı çeken dar gelirli aileler için önemli bir destek olan bu yardım, ekonomik zorluklar nedeniyle ortaya çıkan taleplere hızlı bir çözüm sunuyor.

Son dönemde Merkez Bankası'nın para politikasındaki sıkılaşma ve bankaların kredi faiz oranlarındaki artışlar, kredi çekmeyi zorlaştırmış durumda. Bu durumu dikkate alarak, PTT, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için anında nakit para desteği sağlıyor. Başvurular için TC kimlik kartıyla en yakın PTT şubesine gidilmesi yeterli olacaktır.

ptt nakit desteği

Ayrıca, PTT, ihtiyaç kredisi çekmek isteyenlere de destek sunuyor. Aktif Bank'tan alınacak kefilsiz ve şartsız ihtiyaç kredisi için başvurular, PTT iş yerlerinden yapılabilecek. Kredi koşulları %5,79'dan başlayan faiz oranları ve 36 ay vadeli seçeneklerle sunuluyor. Ancak, faiz oranı kredi notuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

PTT'nin ihtiyaç kredisi kampanyası detaylarına göre, 36 ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi paketi için aylık taksit tutarı 4.061 TL olarak hesaplanmış. 24 ay vadeli kredi paketinde ise taksit tutarı 4.563 TL olarak belirlenmiş. Bu esnek ödeme seçenekleri, kredi çekenlere bütçelerine uygun geri ödeme planları sunmayı amaçlıyor.

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