PTT kollarını çocuklara açtı! Kaymakamlıklara TC Kimliğini götürene 7200 TL ödüyor

Devlet tarafından dar gelirli bireye sağlanan bir çok destek bulunuyor. Bu destekler yaşa göre değişen kalemlerde sunuluyor. Özellikle de hükümet, kadın ve çocuklara verdiği önemi sağladığı desteklerle ispatlarken, bu kapsamda bir çok ödeme bulunuyor. Hayat koşullarının zorluğu özellikle de dar gelirli kesimi etkilemeye devam ederken, alım gücü düşen bireye bir çok destek sağlanıyor. Bakanlık tarafından hak sahibi olabilecek bir kesim de öksüz ve yetimler olarak bilinirken, düzenli olarak ay ay destek ödemesi yapılıyor.





ÖKSÜZ VE YETİM YARDIMI

Bir süredir devam eden Öksüz ve Yetim Yardım Programı kapsamında hak sahibi çocuklara 2 ayda bir deme yapılıyor. 2024 yılı zam güncellemesi ile birlikte çocuk başına 600 TL destek ödeniyor. Bu ödemeler 2 ayda bir hesaplara 1200 TL ödeme şeklinde gerçekleşiyor. Bu kapsamda Öksüz ve Yetim Yardım Programında toplam ödeme 7200 TL'ye ulaşıyor.





ÖKSÜZ VE YETİM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Öksüz ve yetim yardımından faydalanabilmek için başvurular çocuğun sağ olan anne ya da babası tarafından yapılması gerekiyor. Anne ve babanın ikisinin de hayatını kaybetmiş olması durumunda ise çocuğun yasal olarak belirlenen vasisi tarafından başvuru yapılma imkanı bulunuyor. Bağlı bulunulan kaymakamlıktaki SYD vakıflarını yapılan başvurular sonrasında yapılan incelemeler akabinde 2 aylık 1200 TL ödeme anında hesaplara aktarılıyor