Sabah 09.00'da 4A-4B'liye taze müjde geldi! İkramiyeye ek özel ödemeler yapılacak

Ocak ayında emekliye yapılan zam enflasyon karşısında erimeye devam ettiği şu günlerde seyyanen artış konusu da rafa kaldırılmış gibi duruyor. Hal bu iken emekli kendisine sunulan promosyon ve ikramiye gibi ek ödemelerin detaylarını araştırıyor. EN düşük emekli maaşının 10.000 TL olarak açıklanması sonrasında bu maaşı alan ve dar gelirli kapsamında yer alan emekliye gün gün yeni müjdeler verilmeye devam ediyor. Seçim öncesinde emekliye ikramiye zammı ve promosyon zammı açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmışken, Çalışma Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı tarafından ortaklaşa başlatılan çalışmalarda emekliye sabah saatlerinde yeni müjdeler verilmeye başlamış bulunuyor. Bu kapsamda emekliye yeni sosyal desteklerin sunulacağı belirtilmiş bulunuyor.

2024 yılı emekli yılı olacağı açıklamasına istinaden hazırlıkların devam edileceği açıklaması bakanlık tarafından yapılırken, geçtiğimiz günlerde uygulamaya konulan toplu taşıma indirimleri bu programın ilk sırasında yer alıyor. Bakanlık emekliye yönelik ek ödemelerin de sağlanacağını açıklamış bulunuyor.





EMEKLİYE EK DESTEKLER

En düşük emekli maaşı başta olmak üzere emekliye birçok fatura, gıda ve kira gibi desteklerin sağlanacağı açıklandı. Kimi desteklerden tüm emekliler faydalanabilecek iken kira desteği ödemelerinden sadece kirada oturan emeklilerin faydalanabileceği tahmin ediliyor. Emekli ile alakalı tüm müjdeli gelişmeler haberimizde yer alıyor. Ülkemizdeki enflasyonun gitgide artması, hayat pahalılığına mahal verirken, bu durumdan en çok etkilenen emekli kesim oluyor.

2024 yılı Ocak ayı emekli zammı yüksek oranda verilse de enflasyon sebebiyle gün gün azaldığı biliniyor. Emeklinin geçirdiği zor günlerin farkında olan hükümet tarafından emekliye ek para programlarının başlatılacağı belirtildi. Bu programların uygulamasının da yerel seçim öncesinde başlayacağı tahmin edilirken çalışmaların henüz tamamlanmadığı açıklandı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Bu gelişme için seçim sonrası müjdesi verildi.





Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından son dakika yapılan açıklamalar, emekliye bayram sevinci yaşatacağa benziyor. Emekli yılı ilan edilen 2024 yılı bitmeden bir dizi düzenleme gelecek. Yeni destek paketi olarak sunulacak olan düzenlemede emekliye birbirinden farklı kalemlerde destek sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı akabinde bakanlıkların ortak çalışmaları ile devreye girecek olan yeni Destek paketlerinden ilki emekliye tüketim desteği olarak açıklanmış bulunuyor. Emekli kart uygulaması ile birlikte emeklinin elektrik, Gıda ve doğalgaz tüketimi gibi konularda destek sağlanması hedefleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onay verilecek olan emekli kart konusunda bütçe Hazine ve Maliye Bakanlığı onayından geçmiş bulunuyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da Mehmet Şimşek'in emekliye yeni destek paketini onayladığı tahmin ediliyor.

EMEKLİ KART HANGİ EMEKLİYE SAĞLANACAK

Emekliye yeni destek sunması planlanan ve bunun da emekli kart aracılığı ile sağlanacağı belirtilen program kapsamında emekli kartlarının kimlere verileceği merak ediliyor. Ilk etapta en düşük emekli maaşı alan emeklilere kartım dağıtılacağı tahmin edilirken, ilerleyen süreçte programın yerine oturması ile birlikte kapsamın genişleticeği tahmin ediliyor