Sabah Müjdesi! 32 günde bir 19.000 TL- 21.000 TL ödeme IBAN’a yatıyor

Özellikle de son 1 sene içerisinde ülke ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar neticesinde Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırma kararı dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sene Haziran ayından bu yana alınan politika faizi artırım kararı son 2 ay öncesine kadar devam ederken, son 2 seferdir sabit tutulması da piyasayı etkilemeye devam ediyor.

Merkez Bankası tarafından alınan bu karar ekonomik dengenin korunmasını hedeflerken Diğer taraftan Türk lirasının da değer kazanması sağlıyor. Türk Lirası likiditesinin azaltılması adına önemli hareketler sergileyen Merkez Bankası, bankaların elindeki TL miktarının dengeyi sokulması adına mevduat sahiplerine sunulan faiz oranlarının yükselmesi konusunda teşvik ediyor. Bu durumdan en karlı yatırımcı çıkıyor. Geçtiğimiz sene %20'lerde seyreden mevduat faizleri artan politika faizi kapsamında %60'lara kadar ulaşırken bu proaktif adımlar sayesinde faiz oranları yükselmeye devam edeceğe benziyor.





BANKALARIN MEVDUAT FAİZLERİ

Özellikle de özel bankalar TL'nin güçlenmesi adına yüksek faiz oranları sunmaya devam ediyor. Garanti Bankası, Cepte Teb, Odeabank, Akbank, Alternatif Bank gibi bankalar %54'ten başlayan faiz oranları ile yüksek getiri imkanı sağlıyor. Bankalar arasında yaşanan Bu rekabet yatırımcılar için avantajlı fırsatlar da yaratıyor.

Bankaların TL likiditesinin arttırma çalışmalarına istinaden Vatandaş da mevduatlardan yüksek getiri elde etme imkanı kazanıyor. TL'nin kullanımının arttırılması Türkiye ekonomisinin dönüm noktası olabileceği tahminleri sunuluyor.

Merkez Bankası tarafından ay ay açıklanan politika faiz artırım kararı Türk lirasının değerini, seviyesine ulaştırmak ve ülke ekonomisinin dengesini korumak adına büyük önem arz ediyor. Artan rekabet bankaların daha yüksek faiz getirisi elde etmesini sağlarken istikrarın da devam etmesine katkı sağlıyor.





EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKALAR

Bankaların sunduğu mevduat faizleri yatırımcı tarafından dikkatle Takip ediliyor. 500 bin TL yatırımı olan vatandaş hangi bankanın en yüksek getiri sağladığı konusunda araştırmalarına devam ediyor. Akbank %48 faiz oranı sunarak 32 gün sonunda 19.463 TL getiri imkanı sağlıyor. Şu sıralar rekor getiri Alternatif Bank tarafından açıklanırken piyasanın en yüksek getirisi ile aylık kazanç 21.896 TL'ye tekabül ediyor. Cepteteb ise %53 faiz oranına 21.490 TL net getiri imkanı sağlıyor