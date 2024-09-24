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Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

Eğil Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında geçtiğimiz gün düzenlenen toplantıda her iki tarafından yüzünü güldüren bir oranda karar kılındı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 10:37
Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

2024 yılı ile alakalı zam gelişmeleri devam ediyor. Eylül ayını bitirmeye hazırlandığımız şu günlerde emekli, asgari ücretli ve memur maaşları ile alakalı gelişmeler ve hesaplamalar yakından takip ediliyor. Öte yandan belediyeler tarafından alınan zam kararları da öncülük edebilmesi adına araştırılırken, yıl sonuna doğru bir çok belediyeden zam kararları açıklanmaya devam ediyor. 2024 yılı seçim senesi olması sebebiyle bir çok aday belediye işçilerinin oylarını alabilmek adına artı zam uygulamalarını devreye almıştı. Vaat olarak açıklanan bu zamlar ile alakalı neticelendirilen belediye zamları kamuoyuna sunuluyor.  

Diyarbakır'ın Eğil İlçesi'nde Rekor Artış 

Belediye maaş zamları ile alakalı Toplu iş görüşmeleri, belediye yetkilileri ve sendikalar arasında gerçekleşirken, son olarak düzenlene  bir TİS sonucunda tüm çalışanlara yüzde 62 zam onayı geldi. Söz konusu belediye Diyarbakır'ın Eğil Belediyesi olarak açıklandı.  

Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

Eğil Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında geçtiğimiz gün düzenlenen toplantıda her iki tarafından yüzünü güldüren bir oranda karar kılındı. İmzalanan toplu sözleşmeyle, çalışanların maaşlarına ortalama yüzde 64 oranında zam yapıldı. 

BELEDİYE ZAMMI AÇIKLAMASINI BAŞKAN YAPTI 

Başkan Seydaoğlu, görüşme akabinde yaptığı zam açıklamasında “Hizmet İş Sendikası ile belediyemiz arasında imzalanan toplu sözleşme ile sosyal haklar ve ücretlerde ortalama %64 oranında artış yapıldı.” ifadelerini kullandı. 

Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

EN DÜŞÜK MAAŞ 38.500 TL 

Alınan karar doğrultusunda belediye çalışanlarının en düşük maaşı 38.500 TL’ye yükselirken, en yüksek işçi maaşı ise 42.000 TL oldu. Yani belediyenin asgari ücreti 38.500 olarak açıklandı.  

MAAŞA EK ÖDEMELERE DE ZAM 

Ayrıca, sözleşme kapsamında çalışanlara yılda iki defa ikramiye, fazla çalışma ücreti ve bayram ikramiyesi gibi ek ödemeler de sağlanacak. 


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