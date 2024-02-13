Seçim manifestosu uygulaması devrede! Su faturalarına yüzde 20 indirim onaylandı

2024 yılına girilmesi ile cepleri zorlayan zamlara gün gün yenisi ekleniyor. Gün gün zam gelişmeleri açıklaması asgar ücretli, çalışan ya da emekli tarafından merakla araştırılıyor. Yapılan her zamn, vatandaşın cebinden daha fazla ödeme çıkmasına mahal verirken refah ortamını da azaltıyor. Özellikle de tarife fiyatlarına yapılan zamlar merak ediliyor. Hal bu iken tariflere yapılan indirimler de vatandaşın ilgi odağı olmuşa benziyor. Belediye seçimlerine 2 aydan az bir vakit kaldı. Belediye başkanlarının düzenledikleri indirim programları seçmenler tarafında avantajlı olarak karşılanabiliyor. Bu kapsamda tercih edilebilirliği artarken, adaylar da vaatleri ile dikkat çekiyor.

Özellikle faturaların cepleri zorladığı şu dönemlerde belediyeler tarafından sağlanan indirim avantajları, dikkatleri üzerine topluyor. Seçim öncesinde sağlanan bu indirimler çift taraflı avantaj sağlarken, başkanların seçimlerde önünü açarak, vatandaşın da cebini dolduruyor. Sabah saatlerinde açıklanan bir müjde de suya yapılan indirim dikkatleri üzerine çekti. Su tarifelerine yüzde 20'lik indirim uygulanacağı belirlendi. İndirim açıklaması yapılan belediyeye bağlı haneler yüzde 20 az su faturası ödeyecek.





Gün gün çeşitli belediyelerden yapılan fatura düzenlemeleri belediyelerin resmi sitelerinden duyurularak, kamuoyu ile paylaşılıyor. Yurt genelinde bir çok belediyeden fatura indirimleri ile alakalı gelişmeler sergileniyor. Bu kapsamda bir çok vatandaş bağlı bulunduğu belediyelerin indirim tarifelerini yakından takip ediyor.

SU FATURALARINA İNDİRİM

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kamuoyu bilgilendirmesinde belediye sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşların su faturalarında indirime gidildiği belirtilmiş bulunuyor. Söz konusu belediyenin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre düzenlenen meclis toplantısında yüzde 20 indirim yapıldığı ve bu ayki faturalara yansılmaya başlayacağı belirtilmiş bulunuyor.

Kayseri Belediyesi tarafından yapılan açıklama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrik ve doğalgaz faturalarında sübvanse desteği söz konusu olduğu belirtilirken, enflasyonla mücadele konusunda kendilerinin de paylarının olmasını istedikleri açıklandı. Bu kapsamda Şubat'tan itibaren ödenecek su faturaları 2024 yılının sonuna kadar yüzde 20 indirimli olacak.