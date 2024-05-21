SGK, emeklinin gözünün yaşına bakmadı! O emekliye 3.000 TL ikramiye yok

Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödenmesi akabinde senenin ikinci ve son ikramiyesi olan Kurban Bayramı ikramiyeleri ile alakalı SGK’dan açıklama yapılmaya devam ediyor. Emekliyi ve emeklilik başvurusu yapmak için başvuru günü sayan adayı yakından ilgilendiren açıklamayı yapan SGK, bu tarihten önce işlem yapmayan kişinin emekli ikramiyesinden faydalanamayacağını belirtmiş bulunuyor.

Ülkemizde emeklilik süreci ve emekliye sağlanan destekler emeklinin son zamanlarda en çok merak ettiği onu olarak gündeme çıkmış bulunuyor. Emeklilik başvurusu yapmaya hazırlanan bireyin emekli ikramiyesinden faydalanabilmesi adına bazı şartlar mevcut iken SGK konu ile alakalı olarak son açıklamasını yapmış bulunuyor. Bu kapsamda emekli maaşı almanın ikramiye için bir ön koşul olmadığı açıklamasına istinaden sadece emekli maaş hesapları tamamlanan bireyin emekli ikramiyesinden her emekli gibi faydalanabileceği açıklanmış bulunuyor.





O TARİHE KADAR EMEKLİLİK BAŞVURUSU YAPIN

Emekli ikramiyesi konusunda emeklilik başvurusu tarihleri büyük önem arz etmekte. Bu kapsamda emeklilik için yapılan başvuru sonrasında hesaplamalar yeni ayda başlarken, ikramiye almak için de başvuru tarihinin ay sonuna kadar tamamlanıp, Bayramın içinde olduğu ayda maaş hesabının oluşmuş olması gerekiyor.

Kurban Bayramı ile alakalı yapılan hesaplamada Mayıs ayı içinde emeklilik başvurusu yapan bir kişinin maaş hesaplamaları 1 Haziran itibarıyla başlayacağı belirtilirken, Kurban Bayramı ikramiyesi alabilmek için 31 Mayıs tarihinin kritik bir tarih olduğu belirtilmiş bulunuyor. Bu sene Kurban Bayramı ikramiyesi için ödeme tarih aralığı 10-14 Haziran olarak belirtilmiş iken bu ödemeler için 1 Haziran’dan önce maaş hesaplamalarının başlamış olması gerekmektedir.





Emeklilik şartları oluşan her aday, 31 Mayıs gece yarısına kadar emeklilik başvurusunu tamamlamış olması gerekmekte. Böylece, 1 Haziran’dan itibaren maaş hesaplamaları başlayacak ve Kurban Bayramı ikramiyesi hak edilecektir.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANA İKRAMİYE

Dul ve yetimler için de benzer bir durum söz konusudur; ölüm maaşı veya iş göremezlik ödeneği için başvurularının da Mayıs sonuna kadar yapılması zorunluluğu mevcut iken, 1 Haziran’da başlayacak ödenekleriyle birlikte Kurban Bayramı ikramiyesine de hak sahibi olacakları belirtilmiş bulunuyor.