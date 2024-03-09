Sıfır TOGG'da sıfır faiz fırsatı! Yerli otomobil almak isteyene büyük fırsat

Otomotiv Distribütörleri ile Mobilite Derneği'ne (ODMD) göre Ocak ayında otomobillerle birlikte hafif ticari araçların satışları, 2023 yılının aynı dönemine göre %56,6 artışla 79.701 adede ulaştı. Bu dönemde toplam elektrikli araç satışlarının payı %1,9'dan %5,5'e yükseldi. Togg'un elektrikli araç markaları arasındaki yükselişi Ocak ayı boyunca devam etti. Togg, 1.625 adetle pazar liderliğini sürdürdü. Bu da elektrikli otomobil pazarında satışı yapılan otomobillerden ikincisinin Togg olduğu anlamına geliyor.

TOGG'dan faizsiz kredi kampanyası

Türkiye'nin yerli otomobili satışlarda liderliğini sürdürürken, T10X modeline de yeni gelişmeler eklendi. Togg, araba satın almak isteyenlere yönelik Mart ayı kampanyasını açıkladı. Böylece en donanımlı versiyonlarından biri olarak kabul edilen T10X V2 Long Range için kullanıcılara %0 faiz oranı ve 350.000 TL tutarındaki krediye 12 ay taksit seçeneği sunuldu.





Aylık ödeme 29.167 TL

Bu teklifi tercih ettiğiniz takdirde aylık 29.167 TL ödeyeceksiniz. Bu teklife ek olarak 12 ay vadeli, yüzde 0,37 faiz oranlı ve 34.384 TL aylık 400.000 TL ödemeli T10X V2 uzak mesafe seçeneği veya yüzde 1,99 faiz oranlı 24 ay vadeli seçeneği de bulunuyor. aylık ödemeler 32.459 TL. 575.000 TL tutarında kredi mevcuttur.

T10X V1 için cihaz fiyatının yüzde 50'sine kadar kredi seçeneği

T10X ayrıca V1 Uzun Menzil ve V1 Standart Aralıklar için çeşitli finansman seçeneklerine sahiptir. Bu cihazlarda fiyatın yüzde 50’sine varan oranlarda ve 36 ay vadeyle kredi seçeneği bulunmakta. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım'ın Togg'a özel uygulamış olduğu avantajlı kredi faiz oranının yüzde 2,99 olduğu bildirildi. Mart ayında T10X siparişi veren kullanıcılara Nisan ayı sonuna kadar da fiyat garantisi verilecek.

TRUMORE UYGULAMASINDAN SİPARİŞ





Teknoloji & Konfor paketi ve 22 kW AC şarj gücüyle birlikte satılan standart seri seçeneği T10X V1, 1.000.477.000 600 TL'den sipariş edilebiliyor. Uzun menzilli seçeneği ise 1.000.718.000 TL karşılığında sipariş ediliyor.

En donanımlı olarak bilinen T10X V2 uzun menzilli versiyonunun kış paketi ve 22 kW AC şarj kapasitesi dahil fiyatı 1.000.863.000 TL. T10X sahibi olmak isteyen herkes Togg'un Trumore mobil uygulaması üzerinden sipariş verebilir. Sipariş için App Store, Google Play ve App Gallery'de bulunan Trumore uygulamasını indirmeli ve bir kimlik oluşturmalısınız. Bu yıl T10X için çekiliş olmayacak. Sipariş sırasına, konfigürasyon özelliklerine ve ilgili üretim planlarına göre teslim edilir.