Şimdiye kadar boşuna ödemişsiniz! O paralar misliyle geri verilecek

Bir davada, Ankara’da ikamet eden bir kişi 4.500 TL'ye televizyon satın aldı. Garanti süresi dolduktan sonra televizyonu bozulan vatandaş televizyonu servise getirdiğinde cihazın en önemli parçalarının bozuk olduğunu, tamiri için istenen parayla yeni televizyon alabileceğini öğrendi. Yapılan işlem sonucunda imalat hatasından kaynaklanan bu tür arızaların cihazın ömrünü kısaltabileceği ancak bu durumun detaylı teknik ve derinlemesine analiz gerektiren gizli bir kusur olarak değerlendirildiği gösterildi.

Ankara 5. Tüketici Mahkemesi'nde dava açan davacı, ürünün, cihazı satın aldığı sırada ödenen fiyatla orantılı kalite sağlamadığını ve üretim hatalarının cihazın kullanımındaki ömrün kısalttığını öne sürerek bedelinin kendisine tahsil edilmesi talep etti.





Davalı satıcı, sattığı ürünlerde garanti süresi içerisinde meydana gelen arızaları ücretsiz olarak gidermekle yükümlü olduğunu fakat cihazın 2 yıllık garanti süresinin geçtiğini ileri sürerek davanın açılmasını istedi. Bölge mahkemesi, televizyonun ana panosundaki arızanın üretimden kaynaklandığını, bu arızanın zamanla ve kullanım sırasında ortaya çıktığını ve beklenen faydayı engellediğini tespit ederek ürünün satıcıya geri iade edilme konusuna, bedelin ise faizi ile birlikte tahsil edilmesine yönelik karar verdi.

Yargıtay 13 Hukuk departmanı, garanti süresi dolduktan sonra TV'nin çalışmayı durdurması ve kusurun kasıtlı olarak gizlenmediğini kanıtlayamaması nedeniyle bölge mahkemesinin kararını bozdu.

Kurul, tüm tüketici ürünlerinin sınırlı bir kullanım ömrüne sahip olduğunu ve günümüz teknolojik ortamında, üreticilerin piyasaya sürdüğü dayanıklı tüketim mallarının kritik bileşenlerinin, ürünün beklenen kullanım ömrüne dayanacak şekilde donatılması gerektiğinin bilincinde olunduğuna hükmetti.