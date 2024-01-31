Son saatler! Vakıfbank'tan günlük harcamanıza 2 bin lira hediye

Bankalar da vatandaşın yeni yıl zamlarından etkilenmemesi adına çeşitli kampanyalar ile bir çok avantajı sunmaya devam ediyor. Yeni müşteri kazanmak ya da müşterilerini başka bankalara kaptırmamak adına sunulan kampanyalar arasında ürün ve hizmet satın alınımına karşılık verilen ödüller dikkat çekerken, Vakıfbank'ta müşteri memnuniyetini sağlamak ve müşterisinin daha rahat alışveriş yapabilmesini sağlamak adına çeşitli kampanyalar düzenliyor. Vakıfbank tarafından düzenlenen Platinum Plus kart kampanyasında belirli sektörlerde yapılacak olan harcamalara yüzde 10 geri ödeme imkanı sunuyor.

Yeni yılın ilk kampanyası Vakıfbank tarafından duyuruldu. Vakıfbank'ta 10 Ocak'ta başlayan ve yemek yemeyi seven vatandaşlar için geçerli olan kampanya 31 Ocak tarihine kadar sürecek. Bu tarih aralıklarında restoran harcaması yapan müşteri %10 indirim fırsatından faydalanacak.





VakıfBank'ın en çok dikkat çeken kredi kartı olan Platinum Plus kartlar sağladığı birçok avantaj ile tercih sebebi olmaya devam ediyor. Sadece restoran harcamalarında değil birçok alanda ayrıcalıklar dünyasına girilmesini sağlıyor. Sağlık, alışveriş, seyahat gibi birçok alışveriş kategorisinde sunulan hizmetlerden yararlanabilen vatandaş, bu sayede bütçesini koruyabiliyor. Bu kapsamda banka tarafından özel indirimler, taksit imkanları ve özel puanlar sağlanıyor.

VAKIFBANK PLATİNUM PLUS 2 BİN LİRA HEDİYE

Vakıfbank Platinum Plus kartlarla yapılacak olan Restoran harcamalarında %10 indirim kazanma imkanı banka tarafından açıklanmış bulunuyor. Tek seferde 2.000 lira ve üzeri Restoran harcaması yapan müşteri toplam alışverişinin %10'u değerinde indirim kazanabilmekteyken günlük 500 lira ile sınırlı olan kampanyada Toplam 2000 lira ödül hak kazanılabiliyor. Vakıfbank Platinum kartı olanları ilgilendiren kampanya için bugün son gün olarak açıklanmış bulunuyor.