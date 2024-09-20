Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi

Ocak ayına 3 ay kadar bir vakit kaldı. Gerek emekli, memur gerekse de asgari ücretli tüm çalışanlar yeni yıl zammı alacak. Bunun yanı sıra memur maaş katsayısında sosyal desteklerde de artış sağlanacak. Memurların aldığı zam oranında sosyal destekler de artacak. Hükümetin Orta Vadeli Programı'nda (OVP) yer alan enflasyon tahminleri doğrultusunda yapılan düzenlemelerle, özellikle düşük gelirli aileler, yaşlılar, engelliler ve bakıma muhtaç bireyler yapılacak olan zam ile birlikte daha fazla maaş alacak.

65 Yaş Üstü, Engelli ve Bakıma Muhtaçlara Ocak Zammı

Sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı ve engelli aylıkları memur maaş düzenlemesine maaşlarında artış olacak. Bu artışlar, OCak ayında belirlenecek olup, ödemeler ise bir sonraki a hesaplara geçmeye başlayacak.

Aile Desteği Ödemeleri de Artacak

SED desteği olarak bilinen ve hanede buunan 2 çocuğa kadar ödenen desteklerde de artış yapılacak. Okul öncesi dönemden yükseköğretime kadar her seviyedeki öğrenci için yapılan ödemelerdeki artış, çocukların eğitiminden sağlığına kadar bir çok ihtiyacının karşılanmasına daha da destek olacak.

OVP Hesaplaması ve Sosyal Destek Zamları

Orta Vadeli Program (OVP) doğrultusunda, 2024 yılı için enflasyon oranları öngörülürken memur maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra sosyal yardımlar da yeniden yapılandırılacak. OVP’ye göre, enflasyonun yüzde 41,5 seviyelerinde olması beklenirken, memurlara yapılacak zam oranı yüzde 9,31 olarak şekilleneceği tahmin ediliyor.

Yaşlılık Aylığında Önemli Artış Yapılacak

65 yaş üzere sosyal güvencesi bulunmayan yaşlılara sağlanan destek, 4.181 liradan 4.570 liraya yükseleceği hesaplanmış bulunuyor.

Evde Bakım Destekleri Ocak Zammı

Bakıma muhtaç yaşlılar ve engellilere sunulan evde bakım aylığı da Ocak ayındaki zamla birlikte 9.077 liradan 9.923 liraya yükselecek.

Engelli Maşları Ocak ayı DÜzenlemesi

Engelli vatandaşlar için yapılan aylık ödemelerde de Ocak ayında artış yapılacak. Yüzde 40 ile 69 arasında engeli bulunan bireyler için aylık 3.338 liradan 3.648 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olan bireyler içinse 5.007 liradan 5.473 liraya yükselecek.

SED Desteği Ocak ayı zammı

Aileler için çocukları adına yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de Ocak ayında yükselecek. Okul öncesi çocuklar için yapılan ödemeler 4.312 liradan 4.713 liraya, ilkokul seviyesindeki çocuklar için 6.468 liradan 7.070 liraya çıkacak. Ortaöğretimde okuyan çocuklar için yapılan yardımlar ise 6.899 liradan 7.541 liraya yükseleceği OVP kapsamında hesaplanmış bulunuyor.