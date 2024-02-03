Şubat yarışında Garanti BBVA kampanyayı patlattı! 3 bin lira dağıtıyor

Bankalar tarafından vatandaşa destek sağlanmaya devam ediyor. Alım gücünün düşmeye başladığı şu günlerde ek fırsatlar vatandaş için değerlendirilebilinir olarak bilinirken, bankalar da hal bu iken ay ay güncel kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. 2024 yılı zamları vatandaşın cebini zorlamaya devam ediyor. Özellikle de acil ödemesi olan birey kredi kampanyalarını tercih ederken, alışveriş yapan birey de harcamasına geri sunulan bonus kampanyası ile daha ucuza alışverş yapma fırsatlarını araştırıyor.

Garanti Bankası da ay ay yeni kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Ocak ayının son haftasında açıklamasını yaptığı dikkat çeken kampanyanın Şubat sonuna kadar devam edeceği belirtilirken, kampanya kapsamında 3 bin lira bonus taahhüdü vermiş bulunuyor. Bankalar yeni müşteri kazanmak adına türlü türlü kampanyalarını sunarken, Garanti Bankası da yeni müterilerini edinirken, referans olan bireye, her yeni müşteri olacak birey için 300 TL, toplamda 3000 TL bonus vereceği belirtti.





Bonus referans kampamyasında 10 kişiye kadar yeni müşteri sağlayan bireye bonus ödemesi yapılacak. Bu hak kazanılan ödemeler çeşitli harcamalarda kullanılabilecek. Banka tarafından kampanya ile alakalı yapılan açıklamada ''24 Ocak – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında yakınlarınızı Mobil'den müşteri olmaya davet edin, hem siz hem yakınınız 300'er TL bonus kazanın. Her müşteri olan yakınınız için 300 TL, toplamda 3.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz.'' denilmekte.

Davet edilmesi akabinde müşteri olma işlemini tamamlayan Birey de daha sonrasında kendi yakınlarını davet ederek 3.000 liraya varan Bonus ödemesinden faydalanabilmektedir. Garanti BBVA mobil uygulaması üzerinden ''profil ve ayarlar'' sekmesine Giriş yaparak ''arkadaşını davet et'' adımından promosyon kodu oluşturabilir ve davet etmek istediğiniz bireyler ile paylaşabilirsiniz.





18 yaş üzeri olan her birey Garanti BBVA müşterisi olmaması durumunda davet kapsamına girmektedir. Bonus kredi kartı veya para kartı Sahibi bütün müşteriler kampanya süresince mobil üzerinden müşteri olma işlemlerini tamamlayan birey başına ödeme almaktadır. Her yeni müşteriye 300 TL toplamda 3000 TL'ye Varan Bonus ödemesi yapılacaktır. Müşteri olup da Bonus kredi kartı veya para kart sahibi olmayan Birey de bu kartlardan birine başvurması sonrasında davet işlemini tamamlayabilmektedir. 24 Ocak'ta başlayan kampanya 29 Şubat tarihinde son bulacak iken Ocak ayı sonuna kadar ödül kazanan müşterilerin ödemeleri 29 Şubat'a kadar tamamlanacak. Şubat ayındaki kazanılan ödüller ise 31 Mart'a kadar hesaplara aktarılacaktır