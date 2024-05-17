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Sürücülere bedava yolculuk! Her ay 250 TL kazandıracak

Akbank tarafından araç sahiplerine özel olarak başlatılan kampanyada Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) yüklemelerinde büyük indirim sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 17.05.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 12:00
Sürücülere bedava yolculuk! Her ay 250 TL kazandıracak

Akbank, ay ay düzenlediği dikkat çeken kampanyalarının arasına sürücüleri de ekledi. Sürücülerin yüzde 50 indirimle seyahat etmelerini sağlayacak gelişmeler mevcut. Akbank tarafından araç sahiplerine özel olarak başlatılan kampanyada Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) yüklemelerinde büyük indirim sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor. Her HGS yüklemesinde geçerli olacak kampanya içn 250 TL'ye kadar indirim uygulanacağı belirlenen kampanya yıl sonuna kadar geçerli olacak. 

AKBANK HGS YÜKLEME KAMPANYASI

Akbank her kesime özel olarak kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Yeni müşteri olacaklara ve kendi müşterisine özel olarak düzenlenen kampanyalar, başladığı anda resmi internet sitesi üzerinden sunulurkeni yeni başlatılan bu kampanyada ay içerisinde 250 TL bedava HGS kullanımının sağlanacağı belirtildi. 

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Tüm Akbank kredi kartları için geçerli olan kampanyada İndirim, sadece HGS yüklemeleri için uygulanacak. Ve aynı gün içerisinde yapılan tüm harcamalar için kampanya geçerli olacak. Akbank tarafından sağlanan HGS etiketlerine yapılan alışverişlerde geçerli olan kampanyada indirim sağlanacağı belirtilirken, bu sayede artan geçiş fiyatlarına bir nebze de olsun destek sağlanacak. 

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Özellikle sık seyahat eden ve otoyol kullanımı yüksek olan araç sahipleri için oldukça cazip bir fırsat olarak açıklanan kampanya, Akbank'ın müşteri portföyünü arttırmada ve memnuniyeti sağlamak adına attığı büyük bir adım olarak bilinirken, Otoyollara rağbetin artması ve şehir trafiğine de katkısının olabileceği tahmin ediliyor. 

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