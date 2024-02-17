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Emekli rahat etsin diye o tutar arttırıldı! Trink 15.000 TL ödenecek

Limitlerde artış yüzde 100 ile 200 arasında değişti. ATM'lerden para çekme limiti 15,000 TL'ye kadar çıktı

Yayın Tarihi: 17.02.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 09:56
Emekli rahat etsin diye o tutar arttırıldı! Trink 15.000 TL ödenecek

Bankalar vatandaşa destek sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Kampanyalar, programlar emekli olsun çalışan olsun her bireye hitap etmekteyken, bankalar tarafından alınan son ortak karar doğrultusunda ödemeler 15 bin liraya kadar ulaşabilecek.

Bankaların ortak kararları ile birlikte geçtiğimiz gün açıklanan bilgilerde günlük nakit çekim limitlerinde güncellemeye gidildiği belirtildi. Şubelerin iş yükünün azaltılması adına uygulamaya sokulduğu tahmin edilen bu limit artışında 5.000 lira olan toplam limit 10.000 liraya yükseltildi. Kimi bankalar ise bu limit tutarını 15 bin liraya kadar arttırdığını belirtti.

TL

Özellikle de pandemi dönemi sonrasında uzaktan çalışma modeline yavaş yavaş geçiş yapılmaya başlandı. Uzaktan çalışma sebebiyle işverenin gider masrafları azalırken şubede çalışma modelinde ise böylece iş yükü artmaya başladı. Özellikle de banka şubelerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması kadınlar ATM'lere yönelim sağlandı.

ATM LİMİTLERİ ARTTI

Genel olarak ATM'lerden ücretsiz nakit çekim limiti 5.000 lira olarak seyrederken %100 yapılan artış sonrasında tutar 10.000 TL'ye yükseldi. Kimi bankalar %200 artış ile bu tutarı 15.000 TL olarak açıkladı. Öte yandan cep telefonlarında yer alan Karekod ile birlikte ücretsiz nakit çekim işlemlerine de bu limitlerin uygulanacağı belirtirken, her bankanın belirlediği tutar da çekim yapılabilecek.

ATM

Çekim limitinin arttırılması vatandaşın şubelerle uğraşmaması adına önemli bir hareket olacağı tahmin ediliyor. Emekliler için ise bu durumun bu kadar basit olmadığı yorumları da yapılmaya başlandı. Öyle ki bu tutarlar arasındaki ödemelerin de artık şubelerden çekilemeyeceği iddiaları konuşuluyor. ATM kullanmayı bilmeyen emekli için bu durum önem arz ederken, bilmeden yapılan bir yanlışlığın para kaptırma limitini de arttırdığı için, emekli bu durumdan hiç hoşnut olmayacak gibi duruyor.

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Emekli rahat etsin diye o tutar arttırıldı! Trink 15.000 TL ödenecek

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