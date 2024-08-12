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TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

Hükümet tarafından belli kesimlere destek ödemeleri bakanlıklar aracılığı ile sağlanmaya devam ediyor. Dar gelirlilere destekler Aile Bakanlığı aracılığı ile sağlanırken, ülkemizin adeta belkemiği olan üreticilerimize destekler de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödeniyor.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 10:15
TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

Hükümet tarafından belli kesimlere destek ödemeleri bakanlıklar aracılığı ile sağlanmaya devam ediyor. Dar gelirlilere destekler Aile Bakanlığı aracılığı ile sağlanırken, ülkemizin adeta belkemiği olan üreticilerimize destekler de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödeniyor. Hayat koşulları her kalemde zorlaşma devam ederken, üreticilerin işletimini sürdürebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı her hafta belirli kategorilerde üretim sağlayan çiftçiye düzenli destek ödeme si yapıyor. Bu sayede Türkiye'nin tarımsal üretimini sürdüren çiftçiler,  devlet destekleriyle üretim masraflarını çıkartabiliyor. 

TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılan tarımsal destek ödemeleri her hafta farklı kalemlerde toplamda milyonlarca lira ödeniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, milyonlarca çiftçimizi heyecanlandıran tarımsal destekleme ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair müjdeli haberi sosyal medya hesabından 9 Ağustos öncesinde duyurmuştu. Yapılan açıklamada TCKN'ye göre ilk ödemelerin 9 Ağustos 2024'te hesaplara aktarıldığı belirtilirken, kalan ödemelerin ise 16 Ağustos 2024 tarihinde ÇKS kaydı olan çiftçinin hesabına aktarılacağı belirtildi. 

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Geçtiğimiz hafta Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre, 1 milyar 195 milyon 380 bin TL tutarındaki destekleme ödemeleri, çiftçilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre kademeli olarak hesaplarına yatırılacağı ifade edilmişti. 

ÖDEME TAKVİMİ ORTAYA ÇIKTI

TC kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4 olan ÇKS kayıtlı çiftçiler tarınsal destek ödemelerini 9 Ağustos 2024'te hesaplarında görürken, TC kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olan çiftçiler ise yukarıda bahsi geçen tarihte ödemelerine ulaşabilecek. 

İŞTE YAPILAN ÖDEMELERİN DESTEK KALEMLERİ

Çiftçilere düzenli olarak sağlanan desteklerin 9- 16 Ağustos 2024 tarihli ödeme detayları Bakan Yumaklı tarafından resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. 

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Çiğ Süt Desteği: 1 milyar 94 milyon 273 bin 36 ₺

Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği: 70 milyon 511 bin 882 ₺

Mazot ve Gübre Desteği: 25 milyon 986 bin 151 ₺

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 3 milyon 367 bin 891 ₺

Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 1 milyon 241 bin 40 ₺

Not: Çiğ Süt Desteği ödemeleri, aşağıda belirtilen takvime göre yapılacağı belirtilirdi.

TCKN Son Hanesi:

0-2-4 için: 09 Ağustos 2024, Saat 18:00'den sonra

6-8 için: 16 Ağustos 2024, Saat 18:00'den sonra

VKN Son Hanesi

0-1-2-3-4-5-7-9 için: 09 Ağustos 2024, Saat 18:00'den sonra

6-8 için: 16 Ağustos 2024, Saat 18:00'den sonra

Destek ödemeleri ile çiftçilerimizin ekonomik durumlarının güçlenmesi hedeflenmektedir.

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