Bist 100
10.896,38 0%
DOLAR
32,23 0,13%
EURO
34,97 0,31%
ALTIN
2.436,03 -0,55%

TCMB'den Faiz Kararı: 2024 sonu tahminleri de açıklandı: O oran nefes aldıracak

Bugün saat 14.00'te kritik Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının sonucu ve Mayıs ayı faiz kararını açıklanacak. Mart ayındaki beklenmedik 500 puanlık faiz artışının ardından yatırımcılar merakla açıklamayı bekliyor

Yayın Tarihi: 23.05.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 09:08
TCMB'den Faiz Kararı: 2024 sonu tahminleri de açıklandı: O oran nefes aldıracak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her ayın sonuna doğru düzenlediği toplantı ile birlikte saat 14.00'te aylık politika faizini kararını açıklıyor. Mayıs aında belirlenen toplantı tarihi bugün olarak şekeillenmişken, gözler merakla faiz açıklaması yapılacağı 14.00 'ı bekliyor. Bugün saat 14.00'te kritik Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının sonucu ve Mayıs ayı faiz kararını açıklanacak.  Mart ayındaki beklenmedik 500 puanlık faiz artışının ardından yatırımcılar ve ekonomistler nefeslerini tutarak Merkez Bankası'nın bu seferki hamlesini bekliyor.

Ekonomistlerin Tahminleri: Faiz Sabit Kalacak

Mart ayında yüzde'ye yükselen politika faizi kararı Nisan ayında faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemişti. Küresel piyasalardaki belirsizlikler göz önüne alındığında, uzmanlar da bu ay faizlerde bir değişiklik beklenmediğini öngörüyor.

Anket Sonuçları:

AA Anketi: AA Finans'ın 15 ekonomiste katılımıyla gerçekleştirdiği anket, politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılmasını öngörüyor.

tll

TCMB Anketi: TCMB'nin anketinde ise katılımcıların BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 51,51, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise yüzde 50 olarak belirlendi. Bu kapsamda da herhangi bir artış beklenmiyor. 

Reuters ve Bloomberg Anketleri: Reuters anketine katılan 16 ekonomist ve Bloomberg için ankete katılan 26 kurumun tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit kalacağı görüşünü geçtiğimiz günlerde sunmuş bulunuyor.

Foreks Anketi: Foreks anketinde de 18 ekonomist, faiz oranlarının yüzde 50 seviyesinde tutulmasını bekliyor.

2024 Sonu Faiz Tahminleri:

Yıl sonuna kadar politika faizi ile alakalı kararların ne olacağı da merakla araştırılıyor. Anketlerde 2024 yılı sonu için politika faizi tahminleri de yer alıyor. Tahminlere göre piyasa ortalaması yüzde 47,5 seviyesinde. En yüksek tahmin yüzde 50, en düşük tahmin ise yüzde 40 olarak kaydedildi.

tll

SAAT 14.00'TE AÇIKLANACAK

Her ne kadar faiz tahminlerinde sabit kalacağı konusunda anketler ortak fikirlerini sunsa da, Merkez Bankası'nın açıklayacağı para politikası metni ve geleceğe yönelik sinyalleri ülkemizin ekonomi gidişatı için belirleyici olacak. Yatırımcılar ve ekonomistler, TCMB'nin enflasyon ve büyüme gibi kritik konulardaki değerlendirmelerini ve yapılacak açıklama şçn saat saat 14.00'a çevrildi

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankasından emeklileri güldürecek hareket! Ek nakit ödeme yapılacak

İş bankası yine bir ilke imza attı! Emeklilere yüzyılın promosyonunu verecek

PTT'ye gitmeyen bin pişman! Milyonlarca kişinin hesabına yatırıldı

Memurlara bir kötü haber daha geldi! Çek gibi nakit ödemeler iptal edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Ziraat Bankasından emeklileri güldürecek hareket! Ek nakit ödeme yapılacak

Memurlara bir kötü haber daha geldi! Çek gibi nakit ödemeler iptal edildi

TCMB'den Faiz Kararı: 2024 sonu tahminleri de açıklandı: O oran nefes aldıracak

Saat 14.00 öncesi başvurana 4.500 TL ödeniyor! 32 güne IBAN’a geçiyor

Sadece o bankada geçerli 20.000 Ödemenizi Hemen alın! Son 5 gün kaldı

İş bankası yine bir ilke imza attı! Emeklilere yüzyılın promosyonunu verecek

Vakıfbank’tan yepyeni kampanya! Acil nakit ihtiyacı olanlara anında ödeme yapıyor

PTT'ye gitmeyen bin pişman! Milyonlarca kişinin hesabına yatırıldı

Aylık geliri bu miktarın altında olanlar dikkat! Devlet 9000 TL yardım yapacak

Parasını buna yatıran ayda 230 bin TL kazandı! Gören duyan şaşkına dönüyor

Dar gelirli ailelere sosyal yardım geri döndü! e-Devlet'ten başvuran 15.000 TL alabilecek

Mercimek köftesini hiç böyle yemediniz! Bu tarifle asla dağılmıyor, lezzeti beşe katlanıyor