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Tek imzaya kredi kartı borcunuza destek verilecek! O banka müşterileri yaşadı

Banka tarafından başlatılan kampanya kapsamında ilk kredi kartı faturasının bir kısmı bedavaya geliyor

Yayın Tarihi: 15.02.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 17:56
Tek imzaya kredi kartı borcunuza destek verilecek! O banka müşterileri yaşadı

Yeni yıl ile birlikte yapılan tüm zamlar vatandaşta olumsuz etkisini göstermeye devam ediyor. Nakit yetmediği durumlarda kredi kartı kullanımı da bir hayli artmış iken, vatandaş kartların faizli geri ödemesi konusunda zorluk çekebiliyor. TCMB tarafından faiz artırım kararları kredi faizlerini yakından etkiliyor. Haziran ayında 2'li rakamlarda olan kredi faizleri, politika faiz artırım kararları sonrasında artışa geçerek vatandaşın cebini zorlamaya başladı. 

AKBANK FATURA TALİMATI KAMPANYASI

Hal bu iken borçların da artışa geçtiği şu dönemlerde vatandaş kendisine sunulan ek imkanları yakından takip ediyor. Bankalar bu konuda hem yeni müşteri kazanmak hem de müşterilerini kaybetmemek adına çeşitli kampanyalar düzenliyor. Özellikle de uzun vadeli ve düşük faizli krediler hayat kurtarıcı olurken, diğer açıklaması yapılan kampanyalarda ürün ve hizmete karşılık ödemesi yapılan kampanyalar olarak dikkat çekiyor. Akbank tarafından düzenlenen bir kampanya da otomatik ödeme talimatına karşılık geri ödemesi sağlanan kampanyalar olarak karşımıza çıkarken, yeni başlatılan kampanyada kredi karti ekstre borcuna talimat veren müşteriye geri ödeme yapılıyor.  

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Akbank tarafından başlatılan kampanya ile alakalı olarak ' kredi karti ekstre borcunuzun odenmesi icin otomatik odeme talimati vererek 200 TL chip-para kazanabilirsiniz' açıklaması sunulurken, kampanyanın ay sonuna kadar geçerli olacağı da belirtilmiş bulunuyor. 

Akbank kredi kartı fatura talimatına geri ödeme kampanyası ile alakalı olarak yaptığı açıklamasında ''Kampanyadan faydalanabilmek icin vereceginiz odeme talimatina ek olarak Subat ayi icerisinde kredi kartiniz ile en az 1 adet islem yapmaniz gerektigini bildirmek isteriz. Hemen talimat vermek icin: akbank.com/kkodemetalimati tıklayınız'' açıklamasını yaparken, bu sayede ilk faturaların 200 TL'si bedavaya geliyor. 

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Tek imzaya kredi kartı borcunuza destek verilecek! O banka müşterileri yaşadı

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