Telefondan tek SMS atana 50.000 TL'ye kadar nakit imkanı! Bu şartı sağlayanlar hemen parayı kapacak

QNB Finansbank, emekli müşterilere özel olarak tasarlanan bir ihtiyaç kredisi kampanyasıyla finansal destek sunuyor. Bu özel kampanya, emekli müşterilere daha yüksek kredi limitleri ve avantajlı faiz oranları ile çözüm sağlamayı hedefliyor.

Emekli müşteriler, QNB Finansbank'a özgü ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında, emekli maaş hesapları üzerinden başvuru yapabiliyorlar. Bu başvuruları banka şubelerine gitmeden, sadece internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyorlar. Başvuru için gerekli olan tek şart, QNB Finansbank müşterisi olmak ve yüksek bir kredi notuna sahip olmaktır.





QNB Finansbank, emekli müşterilerine sunduğu yüksek kredi limitleri ve düşük faiz oranlarıyla dikkat çekmektedir. Emekli maaş hesaplarını bu bankaya taşıyan müşteriler, bu avantajlardan faydalanarak finansal ihtiyaçlarına çözüm bulma fırsatı yakalamaktadır. Başvuruları onaylandığı takdirde, düşük faizli krediler sayesinde diğer bankalardaki borçlarını daha uygun şartlarda kapatabilmektedirler.

Kampanya kapsamında başvurular hızla sonuçlanmakta ve müşteriler TC kimlik numaralarını 5030 numarasına mesaj göndermek suretiyle kredi başvurusunu tamamlamaktadır. QNB Finansbank, ihtiyaç kredisi taleplerine 5 dakika içinde cevap vererek müşterilerine çabuk çözümler üretmektedir. Kampanya çerçevesinde müşterilere özel fırsatlar sunulmakta ve başvurular cep telefonu ya da internet bankacılığı aracılığıyla kolayca yapılmaktadır. Ancak başvuru yapabilmek için müşterilerin kredi puanının 1500 ve üzerinde olması şart koşulmaktadır. QNB Finansbank, bu özel emekli kampanyası ile müşterilerine finansal esneklik ve avantaj sağlamayı hedeflemektedir.