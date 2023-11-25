Temel tarım ürünlerinde böyle fiyatlandırma görülmedi! 25 Kasım’da fiyatları resmen ortalık karıştıracak

25 Kasım 2023 tarihinde temel tarım ürünlerinde fiyatlandırmalar tek tek belli oldu. 25 Kasım cumartesi günü yemlik buğday, mısır dane, inek sütü ve arpa fiyatları dudak uçuklattı. Bu fiyatlara resmen ortalık karışacak. Kimse doğru düzgün temel tarım ürünlerine el değdiremeyecek.

Temel tarım ürünlerinde böyle fiyatlandırma görülmedi! 25 Kasım’da fiyatları resmen ortalık karıştıracak
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Temel tarım sektöründe fındığın yanı sıra buğday, mısır dane, inek sütü ve arpa gibi bir çok ürün yer alıyor. Bu ürünlerin ise fındık piyasası gibi hareketliliği devam ediyor. Ekonomik durum ve sektör dinamiklerini bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteren bu fiyatlandırmalarda güncel fiyatlar ne kadar? Temel tarım ürünleri serbest piyasa fiyatları belli oldu mu? 25 Kasım temel tarım ürünleri fiyatları ne kadar?

25 KASIM MISIR DANE FİYATLARI 

YEMLİK BUĞDAY

25 Kasım cumartesi 2023 tarihinde mısır dane fiyatları belli oldu. Ortalama olarak 5 TL bandında işlem görmeye devam eden Mısır dane fiyatlarının değişkenliği arz talep dengesine göre değişiklik gösteriyor. Yem olarak da kullanılan mısır dane hayvancılık sektörü ile doğrudan bağlantılı olarak karşımıza çıkıyor.

25 KASIM YEMLİK BUĞDAY FİYATLARI 

MISIR DANE

25 Kasım serbest piyasa yemlik buğday fiyatları için daha geniş bir aralık söz konusu. En düşük 5 TL’den piyasada yerini bulan yemlik buğday fiyatları en yüksek ise altı ile 6.50 TL’den piyasada satışta. Yemlik buğday fiyatı genel piyasasının durumuna göre de değişim gösterebiliyor. 

25 KASIM İNEK SÜTÜ FİYATLARI 

inek sütü

25 Kasım serbest piyasa inek sütü fiyatları en düşük 11,51 TL’den başlıyor. En yüksek 12,63 TL’den piyasada karşılığını buluyor. Süt fiyatları; süt üretiminin verimliliği, maliyetleri ve beraberinde arz talep dengesine göre değişiklik gösterebiliyor. Hareketli bir piyasa olduğunu söyleyebiliriz.

25 KASIM ARPA FİYATLARI 

ARPA

25 Kasım serbest piyasa arpa fiyatları ortalama olarak 5,67 TL’den piyasada yerini buluyor. Hayvancılık sektöründe ön planında olan fiyatları hava şartları ve beraberinde üretim miktarı gibi faktörlerden etkilenerek piyasada yer alıyor.

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