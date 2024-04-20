Temmuz ayında hesaplara yatacak oran belli oldu! Yüzde 19'a ek refah ve toplu zam Ankara'dan sızdı

Her yıl 6 ayda bir şekillenen enflasyon rakamlarına göre emekli ve memur maaşları da şekilleniyor. Emekli enflasyon rakamlarına ek olarak refah payı ile birlikte 6 aylık maaş tablosunda ödemelerini alırken, memura ise enflasyona ek olarak sözleşme zammı ekleniyor. 2024 Ocak ayında yüzde 42,6 olarak açıklanan emekli zamları memura yapılan yüzde 49,25'e tamamlanmış ve böylece emekli ve memur maaşları eşitlenmişti. En düşük memur maaşı 32 bin liranın üzerinde seyrederken, en düşük emekli maaşı da 10 bin lira olarak şekillenmişti. Temmuz ayında maaşlara tekrardan düzenleme gelecek.

Ülkemizde yaklaşık 4 milyon civarında memur ve 2,5 milyon 4C'li bulunmakta. Toplamda 6 milyonu aşkın bireyin maaşı Temmuz ayında açıklanacak olan oran ile yeniden artış gösterecek. Ocak zamlarında 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olarak belirtilmiş iken 6 aylık enflasyon farkı ile birlikte yüzde 49,25'e yükseltilmişti. Hal bu iken en düşük memur maaşı 22.000 liradan 32 bin liranın üzerine yükselmişti. Her memurun maaşında yaklaşık 12.000 TL'lik bir artış yaşanmış oldu. 2023 Temmuz ayında ise Ortalama olarak memurun maaşı 14.000 TL civarında seyretmekteydi.





TEMMZU MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her ayın başında TÜİK tarafından bir ay önceki enflasyon rakamı şekillenmekte. 2024 yılının ilk yarısı için toplam enflasyon rakamı 3 Temmuz saat 10.0'da Haziran ayı oranların açıklanması ile birlikte ortaya çıkmış olacak. Gerek emekli , gerek memur gerekse de sosyal destek ödemesi alan birey Temmuz ayındaki maaşları memur maaş zammı ile birlikte tekrardan yükselecek. Yani 8 milyondan fazla bireyin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak olan ilk oranlarında olacak

MEMUR ZAMMI ŞEKİLLENMEYE BAŞLIYOR

Ocak ayında 6,70 olarak belirlenen enflasyon, Şubat ayında 4,52 düşmüş akabinde ise Mart ayında %3,16 oranında şekillenmişti. Gerek memur gerekse de emeklinin 3 aylık zam oranı %15,06 olarak hesaplandı.







MEMURA TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası tarafında düzenlenen ankete göre 5 aylık enflasyon %22,35 olarak şekillenirken Haziran ayı enflasyonu açıklanması ile birlikte toplam oranın %25 civarında şekillenmesi bekleniyor. Memur enflasyon farkının %8,70 olarak hesaplanması ve bu rakama yüzde 10 Toplu sözleşme zammı ilave edilmesi ile birlikte zam oranı %19,57'ye ulaşmış bulunuyor. Yukarıda bahsi geçen hesaplamaların gerçekleşmesi durumunda en düşük memur maaşı 44.500 TL olacağı tahmin ediliyor



2024 SOSYALDESTEK ZAMMI

uukarıda bahsi geçen hesaplamalara göre sosyal destek ödemeleri de şekillenirken, 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı, SED ödemeleri gibi desteklere de 6 aylık %19,57 oranında zam bekleniyor.