TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

TOKİ, ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için müjdeli bir kampanya başlatıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu yeni indirim fırsatını duyurdu. TOKİ’nin konut ve iş yeri fiyatları, yüzde 25 oranında düşecek. Peki, bu kampanyadan kimler yararlanabilecek ve nasıl başvuru yapılacak? Tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz.

KAMPANYANIN DETAYLARI NEDİR?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, TOKİ'nin yeni indirim kampanyasının tarihlerini açıkladı. Kampanya, 23 Eylül 2024 - 18 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Bakan Kurum, “TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine, ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Bu indirim kampanyası, özellikle TOKİ'den ev veya iş yeri satın alan kişilerin işine yarayacak. Borcunu peşin olarak kapatanlar, bu indirimden faydalanabilecek. Ayrıca, borcunun en az yüzde 25’ini kapatmak isteyenler de aynı oranda indirim alabilecek.

KAMPANYADAN KİMLER YARARLANABİLİR?

TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor:

Konut Satın Alma Tarihi: Kampanyadan yararlanacak konut sahiplerinin, 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar konutlarını almış olmaları gerekiyor. Kredi Ödemesi: Konut ödemesine 2023 yılı Haziran sonu itibarıyla başlamış ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar, başvuru yaparak bu kampanyadan faydalanabilir. Borç Kapatma: Kampanya, kalan borcunu peşin olarak ödeyecek kişilerin yanı sıra, borçlarının yüzde 25 ve daha fazlasını ödemek isteyenler için de geçerli olacak.

KAMPANYAYA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyasına başvuru yapmak isteyenler, belirlenen tarih aralığında işlemlerini gerçekleştirmelidir:

Başvuru Tarihleri : 23 Eylül 2024 - 18 Ekim 2024

: 23 Eylül 2024 - 18 Ekim 2024 Başvuru Yeri: Başvurular, satış işlemlerinin yapıldığı bankadan gerçekleşecektir.

Başvuru sırasında vatandaşların, ödemeleri gereken tutarı bankaya yatırmaları gerekecek. Ancak indirim yalnızca bu tarih aralığında geçerli olacak.

GEREKEN BELGELER NELER?

Başvuru yapabilmek için bazı belgelerin temin edilmesi gerekiyor:

Borcu Yoktur Belgesi: Konut ve iş yeri sahipleri, site yönetiminden borcu yoktur belgesi almalıdır. Emlak Beyan Değeri Belgesi: Belediyeden, emlak beyan değerini gösteren belgenin alınması da şart.

Bu belgelerle birlikte, başvuru için bankaya gitmek gerekecek. Belgelerin eksiksiz olması, başvurunun kabul edilmesi açısından önem taşıyor.

TOKİ'NİN İNDİRİM KAMPANYASINDAN FAYDA SAĞLAMAK İÇİN TAVSİYELER

Erken Başvuru Yapın : Kampanya süresi sınırlı olduğu için, başvurunuzu mümkün olan en kısa sürede yapmanız faydalı olacaktır.

Belgeleri Hazırlayın : Gerekli belgeleri önceden hazırlayarak, başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Bankanızla İletişim Kurun: Başvuru yapacağınız bankanın yetkilileriyle iletişim kurarak, süreç hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası, ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Belirlenen tarihler arasında yapılacak başvurularla, borçlarını peşin kapatacak veya belli bir kısmını ödemek isteyen vatandaşlar, ciddi bir indirim avantajı elde edecekler. Bu kampanyadan yararlanmak için gereken şartları yerine getirerek, TOKİ güvencesiyle konut sahibi olmanın tadını çıkarabilirsiniz.