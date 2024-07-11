Toplu taşımada yeni dönem! Otobüs, metrobüs, tramvay kullanana 90 dakika bedava müjdesi

Günümüzde ulaşım aracı olarak en çok toplu taşıma araçları kullanılıyor. Gidilecek yere hızlıca ve ekonomik olarak gidilmesini sağlayan ve belediyelere bağlı olan bu hizmetler ile alakalı olarak zaman zaman yeni devreye alınan programlar ile alakalı olarak belediyelerden açıklamalar yapılabiliyor. Özel günlerde bedava olan toplu taşıma araçları ile alakalı olarak bir dizi destek programları da devreye alınıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi de toplu taşıma ile alakalı olarak son dakika bir karar almış bulunuyor. Geçtiğimiz senelerde devrede olan ve ilk binişten sonraki 90 dakika boyunca bedava ulaşım hizmeti, bir süredir uygulamadan kaldırılmıştı. Yerel seçimler sebebiyle Belediye Başkanı Tugay tarafından sunulan vaatte bu uygulamanın tekrar devreye alınacağı belirtilmişti. Süregelen çalışmalar ile birlikte toplu ulaşımda 90 dakika içerisinde bedava uygulaması tekrardan devreye alındı.





İZMİR TOPLU ULAŞIMDA 90 DAKİKA BEDAVA

Buna göre, İzmir'de toplu taşıma araçlarına ilk biniş sonrasında 90 dakika içerisinde yapılacak tüm aktarmalar ücretsiz olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, seçim öncesinde verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyor. Toplu taşımada 90 dakika ücretsiz aktarma vaadi de bunlardan biri olarak ön planda beklerken, yapılan çalışmalar sonrasında programın tekrar devreye alındığı da ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından yapılan açıklamada söz konusu programın UKOME’ye sunulduğu ve birlik tarafından da kabul ettiği ifade edildi.

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte 90 dakika içinde yapılan tüm aktarmaların bedava olacağı açıklanırken, Yapılan bu düzenleme, İzmir'de toplu taşıma kullanıcılarının ulaşım deneyimini daha konforlu ve verimli hale getireceği tahmin ediliyor.