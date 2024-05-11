Tüm zamları bilmişti! 'Emekli Temmuz zammı hayırlı olsun' diyerek müjdeyi verdi

Emekli, merakla Temmuz ayında maaşlara yapılacak olan zammı takip ediyor. Emekli zammı ile alakalı çeşitli hesaplamalar yapılmaya devam ediyor. Gerek asgari ücret zammını, gerekse de geçmişte emekli zam oranları ile alakalı tahminleri tutan gazeteci Fatih Portakal, Temmuz ayı emekli zammı ilem alakalı 'net oran belli oldu' açıklamasında bulundu. Bu açıklama sonrasında milyonlarca emeklinin iştahı daha da kabarmış iken, gözler Temmuz ayına çevrili bekliyor. Emekli maaşı belirleme çalışmalarında en düşük emekli maaşı da artacak. Peki Temmuz da zamlar ne kadar olacak?





EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI AÇIKLANDI MI?

Ocak ayında gerek asgari ücret, gerek emekli maaşı, gerekse de memur maaşlarına ortalama %49 oranında zam yapılmıştı. Emekli maaşlarına %49,25 artış yapılması ile birlikte en düşük emekli maaşı da 10.000 TL'ye yükseltilmişti. Seyyanen zam beklentisi içine giren emeklinin bu isteği kabul edilmese de Temmuz ayına sayılı vakit kala emeklilerin maaşları 6 aylık enflasyon rakamına göre tekrardan güncellenmesi bekleniyor. Her ay TÜİK tarafından belirlenen enflasyon oranları kapsamında ilk 4 aylık enflasyon %18,72 olarak hesaplandı. Mayıs ve Haziran aylarında açıklanması beklenen enflasyon rakamlarını toplamı emekli maaşlarınayapılacak olan zammın belirlenmesini sağlayacak.

Merkez Bankası enflasyon rakam tahminlerine göre Mayıs ayında %3 Haziran'da ise %2,54 oranında enflasyon açıklanacağı tahmin edilirken, bu kapsamda Temmuz ayında 6 aylık toplam enflasyon %25,39 olması öngörülmüş bulunuyor. Fatih Portakal emekliler ile alakalı yaptığı açıklamasında 'Emekliler zam oranınız yüzde 25 olarak açıklandı'' diyerek enflasyon farkı zammı eklentisini belirtmiş bulunuyor.





En düşük emekli maaşının 12.500 TL olacağını belirten Portakal ekstra bir refah Payı beklentisine girilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Emekli ile alakalı zam hesaplamalarını birçok uzman dahil olmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun alım gücünün düşmesinden mütevellit enflasyon zammının yeterli olmayacağını belirterek refah Payı eklentisi gerekliliğini belirtti.

EMEKLİ ZAMMINDA FORMÜLLER

Uzmanlar tarafından yapılan hesaplamalarda zam için 3 farklı formül konuşuluyor. Kök maaş zam mı, seyyanen zam ve refah Payı zammının yapılması umut ediliyor. Kök maaş zammında tüm emeklilerinin kök maaşına enflasyon oranının ekleneceği belirtilirken, beklentinin altında bir oran gelmesi, 0 zam durumunu ortaya çıkaracağa benziyor. Emekli taban aylıklarına ait seyyanen zam da gündeme çıkarken bu zammın en düşük maaşına eşitlenmesi ve uygulanması bekleniyor. Öte yandan Enflasyonun %25 olacağı ihtimalleri kapsamında refah Payı eklentisi ile birlikte Temmuz ayı emekli zammının %30 oranında şekilleneceği tahmin ediliyor