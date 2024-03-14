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Uçuşa geçen gram altına İslam Memiş freni! Düşeceği rakamı ve tarihi ilk kez açıkladı

İslam Memiş, altının hızlı yükselişinin "durabileceği" uyarısında bulunuyor. İslam Memiş, satın almak için “fırsat arayanlar” için bir numara veriyor.

Yayın Tarihi: 14.03.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 11:19
Uçuşa geçen gram altına İslam Memiş freni! Düşeceği rakamı ve tarihi ilk kez açıkladı

Finansal piyasalar uzmanı İslam Memiş, geçen hafta altın piyasasındaki güçlü büyümeyi değerlendirdi ve bu hafta altının pivotuna ilişkin öngörüsünü paylaştı. Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan İslam Memiş'in öngörüsü şöyle oldu:

Uçuşa geçen gram altına İslam Memiş freni

 “Ons altın 1985 doları seviyesine geriledi. 40 dolara kadar bir düşüş yaşandı. Ons altın 2.000 dolarda tutunmaya çalışıyor. Ancak tam bir yükselişin başlaması için kalıcı olarak 2.058 doların üzerinde kalması gerekiyor. Bu yüzden 1.950 dolarlık desteğin burada tekrar devreye gireceğini tahmin ediyorum. 1985 dolarlık destek seviyesine ulaşıldı. Geniş bant aralığına odaklanırken 1.950-2.050 dolar aralığını izlemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta altının onsu 1.985 dolarda destek buldu. Ancak trendin 1950 dolar seviyelerine doğru devam edeceğini tahmin ediyorum.

Kalıcı bir artış için 2.058 doların üzerinde bir kapanışa ihtiyaç var. Ancak ons ​​altının fiyatı halen yatay seyrediyor. Düşüş sırasında 2000 dolar desteği seviyesi yavaş yavaş güçlü dolar desteği seviyesine, ardından 1985 dolar desteği seviyesine dönüştü ve asıl odak noktası 1950 dolar desteği oldu. Gram cinsinden altın geçen hafta güçlü yükselişlerle yeni rekor kırdı. Açık piyasada ise 2.128 liraya yükseldi.

TL gram altın fiyatında ise 2070-2100 lira aralığını izlemeye devam edeceğim. Ons altın için olduğu gibi gram altın için de aynı gerilemeyi bekliyorum. Dolayısıyla yeni altın almak isteyen ve alım fırsatı arayanlar için, fiyatın 2.100 liranın altına düşmesi halinde 2.070 lira seviyelerine geri çekilme durumu yaşanabilir. 2100 liranın altındaki rakamlar takip edilebiliyor. Gram altının fiyatı 2.128 liraya yükseldi. Ancak artış çok hızlı oldu. Dinlenmeye ihtiyacı var.

Ancak yılın ilk çeyreği yani Mart sonu beklediğimiz değer 2.150 lira. Beklemeye devam ediyoruz. Bu hafta gram altın ons altın azalabilir. Çünkü teknik olarak altının onsunda bir düşüş daha bekliyorum. Bunun sonucunda gram altın 2.100 liranın altına düşebilir.

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