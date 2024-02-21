Üretici olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Şubat ayı ödemeleri artarak devam ediyor

Ülkemizde bir çok destek ödemesi yapılıyor. Bu ihtiyaç sahibinin ihtiyacına göre şekilleniyor. Aylık geliri belli bir seviyeden az olan ve dezavantajlı kesim içinde yer alan birey ya da haneye Aile Bakanlığı tarafından destekler sağlanırken, üreticilere de Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığı ile aylık destek sağlanıyor. Ayrıyeten çeşitli belediyelerden de destek ödemesi sağlanabiliyor. Çiftçinin tarımsal faaliyetlerinin arttırlması ve üretimde arzın artıp, fiyatların düşürülmesi adına sağlanan destek kalemleri de 2024 yılında artmaya devam ediyor. Belediyeler de üreticiye yönelik olarak bir çok destek ödemesi sağlayabiliyor. zaman zaman belediyelerin sağladığı destekler ile alakalı olarak sosyal medya hesaplarından tutar ve vade açıklaması yapılabiliyor.





ÇİFTÇİYE TOHUM DESTEĞİ

Çiftçiye sağlanan maddi destek ile üretim maliyetlerinin en aza indirgenmesi hedeflenirken, kimi zaman da ürün dağıtım destekleri sağlanabiliyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de çiftçiye yönelik çok sayıda destek sağlıyor. Belediye tarafından yapılan son açıklamada çiftçiye yerel tohum desteği sağlanırken, dağıtımların başladığı belirtiliyor. Yerel tohum takas günleri düzenleyen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda üreticinin ürünlere kolay ulaşmasını sağlarken, süreklilik konusunda da destekleyici olduğu biliniyor. Özellikle de yerel tohum üretiminin güçlenmesi adına başlatılan bu destek üreticiye daha ucuza ürün çeşitliliği sağlıyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DA DESTEK VERİYOR

Gerek üreticiye gerekse de hayvancılıkla uğraşan bireye sağladığı aylık destekler ile ay ay takip edilen Tarım Bakanlığı da bu destek için öncülük etmiş gibi duruyor. Bakanlık çok fazla farklı kategoride destek ödemesini ay ay hak sahibi üreticinin hesabına aktarıyor. Aktarılan tutarlar ise Tarım Bakanı Yumaklı tarafından sosyal medya hesabından paylaşılıyor. Tarım Bakanlığı destek ödemesi için Cuma gününü tercih etmekte iken destekler saat 18.00 itibari ile hesaplara aktarılıyor.