Uzmanlardan emekliye 3 Mayıs uyarısı: Temmuz zammı erkenden açıklanıyor

Temmuz ayı zamları ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. özellikle de memur ve emekli kesim için yılın son yarısında alınacak olan maaşlar şekillenecek iken gerek zam açıklama tarihi gerekse de zam oranı merak konusu olmaya devam ediyor. Bilindiği üzere memur ve emekli, enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. Memura bu orana ek olarak toplu sözleşme zammı eklenirken, emekli içinde refah payı zammı ekleniyor.

6 aylık enflasyon verisi maaşların belirlenmesinde öncü olurken, Temmuz zammının yarısı şekillenmiş bulunuyor. Geriye Nisan- Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamalrı açıklaması kalırken, Nisan ayı enflasyon açıklamasının 3 Mayıs'ta yapılacağı da belirtilmiş bulunuyor. Nisan ayında dananın kuyruğu kopacak dedirten ifadeler mevcut. İlk 4 ay oranlarının şekillnmesi ile emekli maaş tahminlerinin daha da kolaylaşacağı ifade ediliyor.





Uzmanlar, Nisan ayı TÜFE oranları ile alakalı beklentilerini de sunmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Mayıs Cuma saat 10.00'da Nisan ayı enflasyon oranını açıklayacak. AA Finans tarafından düzenlenen ve 14 ekonomistin yer aldığı piyasa beklentisi anketinde nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,22 olarak açıklandı. 14 uzmanın yaptığı tahminler en düşük yüzde 2,80, en yüksek yüzde 3,80 oranında değerlendirildi.

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI TAHMİNLERİ

ÜİK verilerine göre 4A SSK, 4B Bağ-Kur'lu için 3 aylık enflasyon zammı yüzde 15,05 olarak şekillenirken, Nisan ayı verileri ile birlikte bu oranın yüzde 18'in üzerine çıkacağı belirtildi.

MERKEZ BANKASI EMEKLİ MAAŞ ZAM TAHMİNİ

Merkez Bankası tarafından açıklanan veriler kapsamında Temmuz ayında yüzde 25,46 zam bekleniyor.