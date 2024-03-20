Vakıfbank 3.000 TL kredi kartı ekstrenizi ödüyor! Duyan bilen bankaya akın ediyor

Kredi faizleri yükselse de artan masraf ve ücretler nedeniyle cebinde nakiti kalmayan vatandaş, harcamalarını kredi kartı ile sağlıyor. Kredi kartı faizlerinin artmasına doğru orantılı olarak kullanım oranının da artış gösterdiği günümüzde bankalar, kendi kart hizmetlerinden faydalanılabilmesi ve kredi kartısatabilmek adına çeşitli kampanyalar düzenliyor. Kredi kartı kampanyaları vatandaşa geriye dönük ödeme olarak sunulabiliyor. Vakıfbank kampanyaları da son zamanlarda hız kazanmaya başlarken, başlatılan yeni kampanyada kredi kartı kullanımına 3 bin lira geri ödeme sağlanıyor.





Vakıfbank tarafından bir süredir devam eden kampanya 'Sözünle Kazan' kampanyası olarak bilinirken bu kapsamda kredi kartı başvurusu yapıp harcam sözü veren vatandaşa geri ödeme olarak 3 bin liraya varan iade sunuluyor.. Aylık olarak belirli tutar harcama sözü veren vatandaşa özel olarak başlatılan kampanya kapsamında tüm Vakıfbank kullanıcıları faydalanabiliyor. Vakıfbank Worldkart kredi kartı başvurusu yapıp onay alması durumunda her ay minimum 2500 TL harcama sözü veren vatandaş 150 TL ile 3500 TL arasında geri ödeme alabiliyor. Verilen harcama sözünde 12 ay detayı dikkat çekerken, harcama yapıldığı ilk ay hesaplara aktarılması ekstrenin ilk ay ödenmesi olarak açıklanmış bulunuyor.





Bankanın resmii nternet sitesinde yer alan bilgilerde vatandaşın12 ay boyunca aylık belirli tutarlarda harcama sözüne belirli tutarlarda ödeme sağlanıyor. 2.500 TL harcama sözüne 150 TL ekstre indirimi sağlanırken, 50.000 TL'ye harcama sözüne 3 bin liraya varan nakit ödeme imkanı sağlanıyor. Banka tarafından yapılan açıklamada ''5.000 TL harcama sözüne ilk ekstrede 300 TL indirim, 7.500 TL harcama sözüne ilk ekstrede 450 TL indirim, 10.000 TL harcama sözüne ilk ekstrede 600 TL indirim, 15.000 TL harcama sözüne ilk ekstrede 900 TL indirim, 20.000 TL harcama sözüne ilk ekstrede 1.200 TL indirim, 30.000 TL harcama sözüne ilk ekstrede 1.800 TL indirim, 40.000 TL harcama sözüne ilk ekstrede 2.400 TL indirim sağlanacaktır'' denilmiş bulunuyor.

Kredi kartından harcama yapılmadan önce başvuru zorunluluğunun bulunduğu kampanyadan faydalanmak için 5724'e harcam sözünüzü ve TC numaranızı yazmanız yeterli oluyor. Harcama sözlerinin kredi kart limitinin yüzde 40'ını aşmayacak şekilde belirlenmiş bulunmaktadır. Taahhüt sözü ile kampanyaya dahil olunabilmekte iken bu söz 12 ay boyunca geçerlidir.