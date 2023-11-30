Vakıfbank müşterilerine kişi başı 750 TL ödeme! Telefondan tek tıkla hesaba yatıyor

Vakıfbank'tan Kasım ayı içerisinde Worldpuan kampanyası başlatıldı. Worldpuan ne kadar sunmaktadır? Kimler yararlanacaktır? Tüm detaylar haberimizde.



O BANKADAN WORLDPUAN KAMPANYASI!

Vakıfbank, Kasım ayı boyunca Worldcard sahiplerine özel olarak 750 TL'ye kadar Worldpuan kampanyası başlatmış bulunmaktadır.

1-30 Kasım 2023 tarih aralığında Worldcard sahiplerine kampanya başlatıldı. Amazon, Trendyol, Hepsiburada, N11, Çiçeksepeti mobil uygulamaları üzerinden tek seferlik yapılan 1500 TL üzeri alışverişte 75 TL Worldpuan kazanılacak. En düşük 1500 TL bir defalık alışveriş yapılması gerekmektedir. Bu puanlar 15 Aralık 2023 tarihinde karta aktarılacaktır.

Kampanya dışında olan işlemler şunlardır:

- İnternet üzerinden olmayan alışverişler,

- Yüz yüze POS'tan yapılan alışveriş,

- Ödeme kuruluşları aracılığıyla yapılanlar,

- Trendyol Dolap'tan yapılan ödemeler,

- Dolap uygulama işlemleri

geçerli değildir.

Detaylı bilgi ve diğer kampanyalar hakkında bilgilenmek için Vakıfbank internet adresine göz atabilirsiniz.