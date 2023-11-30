Vakıfbank müşterilerine kişi başı 750 TL ödeme! Telefondan tek tıkla hesaba yatıyor

O bankadan Worldpuan kampanyası geldi. Hangi banka kampanyayı başlattı? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

Vakıfbank müşterilerine kişi başı 750 TL ödeme! Telefondan tek tıkla hesaba yatıyor
Yayın Tarihi:

Vakıfbank'tan Kasım ayı içerisinde Worldpuan kampanyası başlatıldı. Worldpuan ne kadar sunmaktadır? Kimler yararlanacaktır? Tüm detaylar haberimizde.

O BANKADAN WORLDPUAN KAMPANYASI!

Vakıfbank, Kasım ayı boyunca Worldcard sahiplerine özel olarak 750 TL'ye kadar Worldpuan kampanyası başlatmış bulunmaktadır.vakıfbank

1-30 Kasım 2023 tarih aralığında Worldcard sahiplerine kampanya başlatıldı. Amazon, Trendyol, Hepsiburada, N11, Çiçeksepeti mobil uygulamaları üzerinden tek seferlik yapılan 1500 TL üzeri alışverişte 75 TL Worldpuan kazanılacak. En düşük 1500 TL bir defalık alışveriş yapılması gerekmektedir. Bu puanlar 15 Aralık 2023 tarihinde karta aktarılacaktır.

Kampanya dışında olan işlemler şunlardır:

- İnternet üzerinden olmayan alışverişler,

- Yüz yüze POS'tan yapılan alışveriş,

- Ödeme kuruluşları aracılığıyla yapılanlar,

- Trendyol Dolap'tan yapılan ödemeler,

- Dolap uygulama işlemleri

geçerli değildir.

Detaylı bilgi ve diğer kampanyalar hakkında bilgilenmek için Vakıfbank internet adresine göz atabilirsiniz.

Öne Çıkanlar
Kalabalık ailelere özel dev kampanya! Citroen'den eşi benzeri görülmemiş fırsat geldi Kalabalık ailelere özel dev kampanya! Citroen'den eşi benzeri görülmemiş fırsat geldi
Altın, dolar değil ev alacaklara kritik uyarı! İslam Memiş'ten çarpıcı açıklama geldi Altın, dolar değil ev alacaklara kritik uyarı! İslam Memiş'ten çarpıcı açıklama geldi
Yüksek maaş hayali çöp olabilir! O tarihe kadar yapmayanın 50 bin TL'si buhar olacak Yüksek maaş hayali çöp olabilir! O tarihe kadar yapmayanın 50 bin TL'si buhar olacak
Çok Okunanlar
Ev hanımları artık emekli maaşı alacak! Bu ödemeyi yapan ayda en az 7500 TL maaşı kapacak Ev hanımları artık emekli maaşı alacak! Bu ödemeyi yapan ayda en az 7500 TL maaşı kapacak Gram ve çeyrek altın almak için son şans! İslam Memiş alım fırsatı için tarih verdi Gram ve çeyrek altın almak için son şans! İslam Memiş alım fırsatı için tarih verdi Kalabalık ailelere özel dev kampanya! Citroen'den eşi benzeri görülmemiş fırsat geldi Kalabalık ailelere özel dev kampanya! Citroen'den eşi benzeri görülmemiş fırsat geldi Başvurmayan bin pişman olacak! PTT hane başı ödemelere başladı: Düşük gelirliler elini çabuk tutsun Başvurmayan bin pişman olacak! PTT hane başı ödemelere başladı: Düşük gelirliler elini çabuk tutsun Altın, dolar değil ev alacaklara kritik uyarı! İslam Memiş'ten çarpıcı açıklama geldi Altın, dolar değil ev alacaklara kritik uyarı! İslam Memiş'ten çarpıcı açıklama geldi