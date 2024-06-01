Vakıfbank’ta Apple rüzgarı! Telefondan Airpods’a kadar her şeyi hediye edecek

Bankalar bayram öncesi kampanyalarını ardı ardına yayınlıyorlar. Vakıfbank’ta müşterilerine en iyi hizmet sunan ve sürekli kampanyalar düzenleyen kamu bankalarının başında geliyor. Ancak bu yaptığı kampanya duyanların bankaya akın etmesine neden olacak. Detaylar haberimizde…







VAKIFBANK APPLE WATCH, AİRPODS VE ÇOK DAHA FAZLASINI HEDİYE EDECEK! KAMPANYA KATILIMINA SON 3 GÜN KALDI BU HEDİYELER KAÇMAZ

Vakıfbank müşterilerine özel kampanyanın detayları birçok kişi tarafından merak edilirken, kampanyaya katılmak için son 3 gün kaldı.

Bankalar müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik kampanyalarını duyurmaya devam ederken Vakıfbank'tan dikkat çeken bir kampanya duyurusu geldi. Vakıfbank müşterilerine özel kampanyanın detayları birçok kişi tarafından merak edilirken, kampanyaya katılmak için son 3 gün kaldı.

Vakıfbank, resmi internet sitesinden müşterilerin yüzünü güldürecek bir kampanya duyurdu. Vakıfbank, ücretsiz kampanyayla ilk kez Vakıfbank müşterisi olan vatandaşlara 5 adet iPhone 15 hediye edecek. 3 gün sonra sona erecek kampanyaya ilişkin ayrıntılar pek çok kişinin merakını uyandırdı.

Vakıfbank, kampanyasını resmi internet sitesinden şu şekilde duyurdu: “25 Mart 2024 - 25 Mayıs 2024 tarihleri arasında VakıfBank Mobil uygulamasını indirin, dijital müşterimiz olun, tek şanslı çekilişle 5 iPhone 15, 5 Apple Watch Serisi alacaksınız. 9 veya 5 AirPods Professional. (2. Nesil) “Kazanma şansınızı değerlendirin” diye ilan etti.

Kampanyaya 25 Mayıs 2024 tarihine kadar vatandaşların katılabileceği belirtilmesine rağmen Vakıfbank'ın kampanyası resmi internet sitesinde şu açıklamayla sunuldu:

Bu kampanya Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından desteklenmektedir. Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nün izni ile 20 Mart 2024 tarihinde 25 Mart 2024 (00:01) ile 25 Mayıs 2024 (23:59) tarihleri arasında gerçekleştirilir ve E -40453693-255.01.02-54157 numarasıyla yapılır.

Kampanya dönemi boyunca Türkiye genelinde VakıfBank Mobil uygulamasını iOS veya Android telefonlarına ücretsiz indiren yeni Vakıfbank müşterileri, uygulamadaki “VakıfBank Müşterisi Ol” butonuna tıklayarak bilgilerini girerek kampanya dönemi içinde mobil uygulamaya giriş yapan yeni Vakıfbank müşterileri karşılarına gelecek kampanya ekranına veya VakıfBank Mobil içinde Profilim>Kampanyalar sekmesi altında yer alan kampanyaya katılım onay kısmına tıklayarak kampanyaya katılım onayı verdiklerinde çekilişe katılacaktır.

Kampanyaya katılım gerçek kişi ve yeni VakıfBank müşterisi başına 1 çekilişle sınırlıdır.

Ad-soyad, isim ve müşteri numarası bilgilerini eksik olan katılımcılar çekilişe katılamayacaktır. Kayıt işlemi sırasında verilen tüm bilgilerin doğruluğunu ve eksiksizliğini göstermek katılımcının sorumluluğundadır.

Kura töreninin ardından; 5 kişi iPhone 15 128 GB (birim değer: 58.499 TL), 5 kişi Apple Watch Series 9 GPS 45 mm (birim değer: 18.499 TL) ve 5 kişi AirPods Pro 2. Üretim ödülleri kazanacaksınız (birim değeri: 9.349 TL). Çekiliş 6 Mayıs 2024 saat 11:00'de U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic.Ltd.Şti'de gerçekleştirilecektir. Sütlüce Mah. Bayrak Caddesi. 4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve katılmak isteyen herkese açık olarak gerçekleştirilecektir. Şanslı kişiler 6 Ekim 2024'te Takvim Türkiye Edition gazetesinde açıklanacak. Asıl ve yedek kazananlara taahhütlü posta yoluyla bilgi verilecektir. Postadaki gecikmelerden dolayı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. sorumlu tutulamaz. Katılımcının para ödülü kazanması ve adres bilgilerinin eksik veya bilinmiyor olması durumunda, bildirim için gazete ilanı yeterlidir. Asıl kazananların 25 Haziran 2024 tarihine kadar kimlik ve iletişim bilgilerinin bir kopyası ile doğrudan [email protected] adresine veya U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic.Ltd.Şti'nin yukarıda belirtilen adresine başvurmaları ve rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir. 10 Temmuz'a kadar kazanan. .2024 ve gerekli belgeleri teslim etmeleri halinde ürünü eksiksiz ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiye almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlerden önce başvuru yapmayan şanslı talihlilere para ödülleri alamayacaktır.

Asıl talihlilerin belirtilen tarihe kadar başvuru yapmaması ve gerekli tüm belgeleri teslim etmemesi durumunda, yasal süre sonunda para ödülünü alma hakkı yedek talihlilere devredilecektir.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. bu çekilişe katıldı. Çalışanların ve 18 yaşını doldurmamış kişilerin katılımına izin verilmeyecek olup, katılıp kazansalar dahi herhangi bir ödül ödenmeyecektir. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. KDV ve ÖTV hariç tüm vergi ve yükümlülükler talihlilere aittir. Yarışmaya katılan herkes yukarıdaki şart ve koşulları kabul etmiş sayılır.