Yapı Kredi emekliyi davet ediyor! İşte emekli promosyonuna ek kampanya fırsatı

2017 senesinden beri ödemesi sağlanan emekli promosyonları emekliye karşılıksız ve ek olarak sağlandığı için, merakla takip ediliyor. Bankalar 3 sene kalma ve maaş alma sözü veren emekliye maaş aralığına göre ödeme sağlıyor. Bu ödemeler ay ay bankalar tarafından güncellenirken, en fazla ödeme yapan ya da ek kampanya ile emeklinin refahını sağlayan banka tercih ediliyor.

2024 yılı emekli maaş zamlarının açıklanması sonrasında maaş aralığına göre emekl promosyonları eşitlenmiş gibi duruyor. Güncelleme yapılmaması durumunda yeni maaşını alan emekli, 10.000 TL ve üzeri maaş aralığından faydalanacak. Bankaların promosyonlar konusunda Ocak ayı içerisinde güncellemeye gidecekleri iddia edilirken, en düşük 15.000 TL civarına çıkartılacağı da açıklanmış bulunuyor. Yapı Kredi Bankası da emekli promosyonu ödemelerinde üst sıralarda yer alıyor.

YAPI KREDİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Yapı Kredi Bankası emekli promosyonu tutarlarını yeni yıl itibari ile güncelledi. GÜncellenen rakamlar Ocak ayının sonuna kadar geçerli olacak. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan emekli 7500 TL'ye ek olarak artı sunulan kampamyalardan faydalanacak.





SGK ile anlaşma kapsamında sağlanan promosyonlar kapsamında 1 Kasım 2022 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli olan emekli promosyonları özel olarak Ocak ayında yeni kampanya başlatıldığı da açıklanmış bulunuyor.

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL ödeme sağlanacak.

PROMOSYONA EK FIRSATLAR SUNULUYOR

iŞ Bankası emekli promosyonu kampanyasına ek olarak bir çok ek kampanya sağlanacak. İş Bankası müşterisi olan emekli ücretsiz ve sınırsız olarak havale işlemlerinden faydalanabilecek. Diğer banka ATM cihazlarından ayda 2 adet ücretsiz nakit çekim işlemi sağlanacağı da açıklanmış bulunuyor.