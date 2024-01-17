Yeni emekli maaşınızı öğrenmenin basit yolu! Hesaba yatmadan önce bu formülle hemen öğrenin

2024 yılının heyecanı ile ülkemizde yaşayan milyonları aşkın vatandaş dört gözle emekli olacağı günün gelmesini bekliyor ve emekli maaş tutarının ne kadar olacağını merak ediyor. Fakat bunu öğrenmenin kolay yolları var. Detaylar haberimizde…







EMEKLİ MAAŞINIZI BÖYLE HESAPLAYABİLİRSİNİZ! NE KADAR MAAŞ ALACAĞINIZI ÖĞRENİN

Özellikle son dönemde EYT üyelerinin aldığı maaş düzeylerine ilişkin internette yapılan araştırmalarda ciddi bir artış yaşanıyor.

Emeklilik tarihleri ve emekli maaşı tutarı hesaplamaları birçok insanın endişe duyduğu önemli sorulardır.

Almak istediğiniz emekli maaşı miktarına online olarak kolaylıkla karar verebilirsiniz. Yaşlılık aylığı, herkesin çalışma yılları boyunca ödediği çeşitli katkı payları üzerinden hesaplanmakta ve çeşitli kriterlere göre net olarak belirlenmektedir.

BU KRİTERLER ÖNEMLİ

Emekli olduktan sonra alacağınız maaşın belirlenmesinde ilk işe giriş tarihiniz, prim ödediğiniz gün sayısı, sigortalılık süreniz, yaşınız gibi önemli faktörler rol oynuyor. Belirlenen tüm gerekli şartları karşılayan vatandaşlar emekli olabilir.

BURALARA BAŞVURABİLİRSİNİZ

Emeklilik planı türleri sektöre göre değişir ve üç kategoriye ayrılır: 4A, 4B ve 4C. 4A sistemi özel işyerlerinde çalışan sözleşmeli çalışanları, 4B sistemi mesleklerinde bağımsız olarak çalışan kişileri, 4C sistemi ise devlet memurlarını kapsamaktadır. Ayrıca, çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın her yaştan insanın faydalanabileceği, tasarruf ve yatırımlara destek sağlayan bireysel emeklilik sistemleri de bulunmaktadır.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Emekli maaşınızı hesaplamak istiyorsanız öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Sigortalar Kurumunun aylık hesaplama sayfasını açın. Bu kısımdan sonra yapmanız gereken birkaç adım var.

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Özel sektörde çalışanların yanı sıra Türkiye'de kendi işini yürüten çok sayıda vatandaş bulunmaktadır. Emeklilik tutarınızı öğrenmek isteyen 4B sigortalısıysanız basit bir işlemle emeklilik tutarınızı öğrenebilirsiniz.

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4C, emeklilikle ilgilenenler de dahil olmak üzere devlet kurumlarının çalışanlarına yönelik bir sigorta planıdır. Bu hesaplama sosyal sigorta kurumunun hizmet yılı ve yaşına göre 4C hesaplama sayfasından kolaylıkla yapılabilmektedir. Sayfayı açtığınızda bilgileri doğru sırayla girmeniz önemlidir. https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ Ayrıca https://uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ linkinden de yararlanabilirsiniz.

DÜZENLEME VE FARKLAR ZAMAN ALIYOR

Özellikle son dönemde EYT üyelerinin aldığı maaş düzeylerine ilişkin internette yapılan araştırmalarda ciddi bir artış yaşanıyor. Ayrıca hükümetin getirdiği yeni düzenlemelerin internete hemen yansımadığını, yeni rakamların yüklenmesinin birkaç ay sürebileceğini de unutmayın. Ayrıca önümüzdeki birkaç ay içinde sistemi yeni maaşlar için de kontrol edebilirsiniz.