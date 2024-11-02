Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılı programı açıklandı. 2025 yılı programında yer alan sosyal sigorta sisteminde, kapsamlı düzenlemelerin olacağı ifade edildi. Özellikle emeklilik yaşı ve aylık bağlama sistemi konusunda değişikliklerin yaşanacağı belirtildi. Yapılan düzenlemelere göre, emeklilik aylık bağlama sistemi değiştirilecek ve emeklilik yaşı yeniden belirlenecek. Bu durum, vatandaşlar arasında "Emeklilik yaşı artacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

EMEKLİLİK YAŞI DEĞİŞECEK Mİ?

Yeni düzenlemeler çerçevesinde emeklilik yaşının da değişeceği iddia ediliyor. Mevcut emeklilik yaşı Türkiye’de uzun yıllardır 65 olarak belirlense de, istatistiksel verilere dayanan artışlar bu rakamın yükselebileceğini ifade ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde yaşam süresi ortalaması 77.3 yıl olarak belirlenmişken, bu süre erkeklerde 74.7, kadınlarda ise 80 yıl olarak şekillenmiş bulunuyor. Bu hesaplamalara istinaden emeklilik yaşının artacağı iddia edilse de, mecliste şu anlık herhangi bir çalışma bulunmuyor.

EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMASI

Emeklilik yaşı, sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı ve cinsiyet gibi faktörlere göre belirleniyor. Emeklilik tarihi hakkında net bilgi almak isteyenler için e-Devlet uygulaması büyük kolaylık sağlıyor. E-Devlet üzerinden emeklilik yaşı, sigorta başlangıç tarihi ve prim gün sayısı ile ilgili detaylı bilgilere ulaşılabiliyor.



