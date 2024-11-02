DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.383.856,61 -0,46%

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

2025 yılı programında yer alan sosyal sigorta sisteminde, kapsamlı düzenlemelerin olacağı ifade edildi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 21:49
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 21:49
Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılı programı açıklandı. 2025 yılı programında yer alan sosyal sigorta sisteminde, kapsamlı düzenlemelerin olacağı ifade edildi. Özellikle emeklilik yaşı ve aylık bağlama sistemi konusunda değişikliklerin yaşanacağı belirtildi. Yapılan düzenlemelere göre, emeklilik aylık bağlama sistemi değiştirilecek ve emeklilik yaşı yeniden belirlenecek. Bu durum, vatandaşlar arasında "Emeklilik yaşı artacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.   

EMEKLİLİK YAŞI DEĞİŞECEK Mİ? 

Yeni düzenlemeler çerçevesinde emeklilik yaşının da değişeceği iddia ediliyor. Mevcut emeklilik yaşı Türkiye’de uzun yıllardır 65 olarak belirlense de, istatistiksel verilere dayanan artışlar bu rakamın yükselebileceğini ifade ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde yaşam süresi ortalaması 77.3 yıl olarak belirlenmişken, bu süre erkeklerde 74.7, kadınlarda ise 80 yıl olarak şekillenmiş bulunuyor. Bu hesaplamalara istinaden emeklilik yaşının artacağı iddia edilse de, mecliste şu anlık herhangi bir çalışma bulunmuyor.  

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMASI 

Emeklilik yaşı, sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı ve cinsiyet gibi faktörlere göre belirleniyor. Emeklilik tarihi hakkında net bilgi almak isteyenler için e-Devlet uygulaması büyük kolaylık sağlıyor. E-Devlet üzerinden emeklilik yaşı, sigorta başlangıç tarihi ve prim gün sayısı ile ilgili detaylı bilgilere ulaşılabiliyor.  

 


İLGİLİ HABERLER

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor
2
Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi
3
Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı
4
Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?
5
Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek
6
Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz
7
SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor