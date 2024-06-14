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Yok artık dedirtecek tutar! Hemen bakın kredi limitiniz 223.500 TL oldu

DenizBank, ihtiyaç kredisi ihtiyacı olan müşterileri için özel bir kampanya başlattı. Müşterilerin 223.500 TL'ye varan kredi limitleri, banka tarafından ön görülen müşteriye sunulurken, başvuru işleminin kolaylığı ise dikkat çekici nokta olarak biliniyor.

Yayın Tarihi: 14.06.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 17:41
Yok artık dedirtecek tutar! Hemen bakın kredi limitiniz 223.500 TL oldu

Kredi kartı ve kredi kullanımlarının arttığı şu son zamanlarda hangi borca yetişeceğini şaşıran birey, tüm borçlarını bir arada toplama hayali ile bankaların yolunu tutuyor. Ancak geçtiğimiz seneye göre oranla adeta 3 4 katı artan kredi faiz oranları, vatandaşın borcunu taksite bağlasa da toplam ödeme konusunda daha çok zora sokabiliyor. Bu kapsamda devreye bankalar tarafından sunulan yüksek limitli kredi kampanyaları girerken söz konusu kampanyalarda bu limitler arttıkça faizlerde daha düşük seyredebiliyor. Ay ay kampanyalarını güncelleyen bankaların özellikle de yüksek tutarlı ve düşük faiz oranlı kampanyaları çok dikkat çekiyor. Borcunu bir arada toplamak isteyen ya da uzun zamandır almak istediği bir ürünü almak isteyen ya da kıyıda köşede nakiti bulunmayıp da acil ödemesi çıkan vatandaş, son düzenlenen kampanya ile birlikte Denizbank’a yönelecek gibi duruyor. Denizbank düzenlediği kampanya kapsamında bireye özel yüksek limitli kampanyasını açıklamış bulunuyor.

YÜKSEK LİMİTLİ KREDİ KAMPANYASI

DenizBank, ihtiyaç kredisi ihtiyacı olan müşterileri için özel bir kampanya başlattı. Müşterilerin 223.500 TL'ye varan kredi limitleri, banka tarafından ön görülen müşteriye sunulurken, başvuru işleminin kolaylığı ise dikkat çekici nokta olarak biliniyor.

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Yüksek limitli kredi ihtiyacı oluşan Denizbank müşterileri internet bankacılığı ya da bankanın web adresi üzerinden başvurularını tamamlayabiliyor.

Başlatılan kampanyada başvuru yapılması akabinde SMS ile onay gerekmemekteyken, başvurunun onay alması halinde ödemeler hemen hesaplara tanımlanıyor.

ESNEK GERİ ÖDEME PLANI

DenizBank, müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmek adına 223.500 TL'ye varan kredi limitini açıklarken, geri ödeme konusunda da avantajlar sunuyor. Sunulan kampanya kapsamında esnek ödeme planı vatandaşın bütçesine göre şekilleniyor. Tabi bunun için de en yakın banka şubesine gitmek gerekiyor.

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KOLAY BAŞVURU SÜRECİ DİKKAT ÇEKİYOR

Denizbank tarafından başlatılan ihtiyaç kredileri için başvuruların kolay olması ve hızlı sonuçlanması acil ödemesi olan bireyi memnun ederken, faiz oranları ise kişiye özel olarak değişkenlik gösteriyor.

DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Denizbank tarafından kişiye özel olarak sunulan kampanyada faiz oranlarının ortalama 5,62 olduğu belirtilirken, kişinin puanına ve gelirine göre belirleneceği de biliniyor

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