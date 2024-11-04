Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Hem üreticiyi hem de tüketiciyi zora sokacak zamlar gelmeye devam ediyor. Özellikle de mutfaklarımızın vazgeçilmezi ve en sağlıklı ürünlerinden olan zeytinyağına yapılan zamlar, vatandaşı çileden çıkartıyor. Zeytinyağı fiyatlarının Türkiye'de rekor zeytin hasadına rağmen son bir yılda yaşadığı yüzde 59'luk artış, hem tüketiciyi hem de üreticiyi derinden etkilerken, vatandaşın mutfağından azalmaya başlıyor. Yapılan zamlar sektörde derin bir çelişki yarattığı ifade edilirken, üreticinin emeğinin karşılığını alamaması ve tüketicinin cebinden daha fazla para çıkarması anlamına gelebiliyor.

REKOLTE TAVAN YAPTI AMA ZAM DEVAM

Zeytinyağı üretiminde hasat konusunda hiç bir sıkıntı olmamasına rağmen yapılan zamların sebebi de merak konusu olmaya devam ediyor. Öyle ki 2024 yılında Türkiye’nin, zeytin üretiminde tarihi rekorlara imza atacağı da tahmin ediliyor. Ancak bu artıştan üreticinin payını alamadığı e tüketiciye de bu durumun zam olarak yansıması akılları karıştırıyor.

ZEYTİN YAĞINA 1 SENEDE YÜZDE 59 ZAM

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin verilerine göre, zeytinyağı fiyatı son bir yılda %59 oranında artış gösterdi. Üreticinin sattığı zeytin fiyatlarında artış olmadığı gerekçesi ile zeytinyağı fiyatlarında da artış olmaması gerekliliği savunulurken, bu kapsamda fiyatların belirlendiği mekanizmanın baştan düzene sokulması gerekliliği de belirtilmiş bulunuyor.

ZEYTİN AĞACI SAYISI DA ARTIYOR

2002 yılında 102 milyon olan zeytin ağacı sayısının yeni hesaplamalara göre 100 milyon arttığı belirtildi. Ancak, üreticinin aldığı fiyatların düşük olması ve tüketicinin ödediği fiyatların yüksek olması, kar marjlarının düzenlenmesi konusunu da gündeme getiriyor. Öte yandan zeytinyağı üretiminin artmasına rağmen zeytin fiyatlarının sabit kalması, yağ fiyatlarının daha da yükselebileceğini işaret ederken, Marmarabirlik'in alım fiyatlarını artırmaması da piyasa beklentilerini kuvvetlendiriyor.



