DOLAR
34,34 -0,1%
EURO
37,49 -0,74%
ALTIN
3.025,63 -0,25%
BITCOIN
2.365.613,58 0,05%

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Mutfaklarımızın vazgeçilmezi ve en sağlıklı ürünlerinden olan zeytinyağına yapılan zamlar, vatandaşı çileden çıkartıyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 13:26
Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Hem üreticiyi hem de tüketiciyi zora sokacak zamlar gelmeye devam ediyor. Özellikle de mutfaklarımızın vazgeçilmezi ve en sağlıklı ürünlerinden olan zeytinyağına yapılan zamlar, vatandaşı çileden çıkartıyor. Zeytinyağı fiyatlarının Türkiye'de rekor zeytin hasadına rağmen son bir yılda yaşadığı yüzde 59'luk artış, hem tüketiciyi hem de üreticiyi derinden etkilerken, vatandaşın mutfağından azalmaya başlıyor. Yapılan zamlar sektörde derin bir çelişki yarattığı ifade edilirken, üreticinin emeğinin karşılığını alamaması ve tüketicinin cebinden daha fazla para çıkarması anlamına gelebiliyor.  

REKOLTE TAVAN YAPTI AMA ZAM DEVAM 

Zeytinyağı üretiminde hasat konusunda hiç bir sıkıntı olmamasına rağmen yapılan zamların sebebi de merak konusu olmaya devam ediyor. Öyle ki 2024 yılında Türkiye’nin, zeytin üretiminde tarihi rekorlara imza atacağı da tahmin ediliyor. Ancak bu artıştan üreticinin payını alamadığı  e tüketiciye de bu durumun zam olarak yansıması akılları karıştırıyor.  

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

ZEYTİN YAĞINA 1 SENEDE YÜZDE 59 ZAM  

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin verilerine göre, zeytinyağı fiyatı son bir yılda %59 oranında artış gösterdi. Üreticinin sattığı zeytin fiyatlarında artış olmadığı gerekçesi ile zeytinyağı fiyatlarında da artış olmaması gerekliliği savunulurken, bu kapsamda fiyatların belirlendiği mekanizmanın baştan düzene sokulması gerekliliği de belirtilmiş bulunuyor.  

ZEYTİN AĞACI SAYISI DA ARTIYOR 

2002 yılında 102 milyon olan zeytin ağacı sayısının yeni hesaplamalara göre 100 milyon arttığı belirtildi. Ancak, üreticinin aldığı fiyatların düşük olması ve tüketicinin ödediği fiyatların yüksek olması, kar marjlarının düzenlenmesi konusunu da gündeme getiriyor. Öte yandan zeytinyağı üretiminin artmasına rağmen zeytin fiyatlarının sabit kalması, yağ fiyatlarının daha da yükselebileceğini işaret ederken, Marmarabirlik'in alım fiyatlarını artırmaması da piyasa beklentilerini kuvvetlendiriyor.  


İLGİLİ HABERLER

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi
2
Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak
3
Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!
4
Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı
5
Hyundai en ucuz sıfır otomobil için düğmeye bastı! Bu fiyat ikinci elden vazgeçirir
6
Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!
7
MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak