Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası hesabı olanlar dikkat! IBAN'a şak diye 100.000 TL yatıyor

Gerek kamu bankaları gerekse de özel bankalar kendi müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılaması adına birçok fırsatı sunmaya devam ediyor.

Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası hesabı olanlar dikkat! IBAN'a şak diye 100.000 TL yatıyor
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Özellikle de yeniden değerleme oranı zamlarının eklenmesi ve yeni yıl zamları sonrasında vatandaşın cebindeki nakit gitmeye başladı. Geçimini zorla idame ettiren artı bir masraf karşısında yatırımı olmayan vatandaş bu kapsamda borçlarını kapatacak, bir arada toplayacak ya da ihtiyacını karşılayacak nakdi bankalarda aramaya başladı. Bankalar da söz konusu ihtiyaçlarda müşterisinin yanında olduğun ispatlayan bir çok kredi kampanyası başlattı. Özellikle de borç kapatma kredisi adı altında ödenen bu destekler, vatandaşın tüm borçlarını takip etmesindense tek bir yerde toplamayı hedefliyor.

Gerek kamu bankaları gerekse de özel bankalar kendi müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılaması adına birçok fırsatı sunmaya devam ediyor. Vatandaş Özellikle de son zamanlarda borç kapatma kredisi kampanyaları ile yakından ilgilenirken özellikle 100.000 TL'ye kadar olan borçlar konusunda bankalar çeşitli avantajları sağlayabiliyor. Pandemi dönemi sonrasında ekonomik zorlukların baş göstermesi vatandaşı finansman destek için bankalara yönlendirebiliyor. Bankalar ise gerek müşterilerine destek sağlamak gerekse de yeni müşteri kazanmak adına birçok kredi ve kredi kartı kampanyalarını açıklamış bulunuyor.

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BORÇ KAPATMA KREDİSİ BAŞVURUSU

Birden fazla bankada ödemesi olan müşterilere ise sunulan borç kapatma kredisi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Borcu olan vatandaş borçlarını kapatmak için kendisini sunulan özel avantajlı kampanyaları araştırıyor. Borç kapatma kredisi kapsamında en dikkat çeken ve en çok tercih edilen kredi tutarı 100.000 TL olarak bilinirken özel ya da kamu bankaları arasındaki gerek vade gerekse de faiz hesapları hakkında farklılıklar söz konusu olabiliyor.

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BORÇ KAPATMA KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Bu kredi imkanlarından faydalanabilmek için kimi zaman Tek şart 18 yaş üzeri olunması ile birlikte gelir belgesini bankaya sunmak ve kredi notunun da yüksek olması olarak açıklanmış bulunuyor. Bankaların sunduğu cazip fırsatlar, kimi zaman kişiye özel de düzenlenebiliyor. Ancak faiz oranlarının artması vatandaşı düşündürürken borç kapatma kredilerinde ise her bankanın farklı faiz oranı bulunabiliyor. Borçlarını tek bir çatı altına toplamak isteyen bireye birçok avantajlı fırsatlar sunar bankalar İçin faiz oranları resmi internet sitelerinde kişiye özel olarak yer alıyor. Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası, ING Bank gibi dikkat çeken bankalar düşük faiz oranları ile borç kapatma kredisi imkanını sağlayabiliyor

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