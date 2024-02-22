Ziraat Bankası promosyon ödemelerinde vites artırdı! 5000 TL alanlar karalar bağlayacak

Emeklilik destek kampanyaları emeklilerin ek gelir kaynağı yaratmasına olanak tanıyor. Bunu yaparak maddi sıkıntılarınızın bir kısmını hafifletebilirsiniz. Bankalar emeklilik promosyon kampanyalarında değişiklik yapmaya başladı. Bu değişiklik, emeklilerin banka seçenekleri aracılığıyla daha yüksek meblağlar ödemesine olanak tanıyacak.

ZİRAAT BANKASI'NDAN EMEKLİ PAKETİ!

Emeklilik teşvik kampanyaları artık emeklileri müşteri olarak ikna etmeye yetmezken mekliler bunun yerine daha yüksek ödeme vaad eden bankalarla çalışmayı tercih ediyor. Bu nedenle promosyon kampanyaları içeren emeklilik paketleri giderek daha popüler hale geliyor. Bu yönde değişim kararı alan bankalardan biri de Ziraat Bankası'dır. Peki; Ziraat Bankası emeklilik paketinin özellikleri neler?

Ziraat Bankası emeklilik paketiyle müşterilere hem emeklilik desteği hem de ihtiyaç kredisi seçenekleri sunulmaktadır. Sonuç olarak emeklilerin paket kapsamında alacağı miktar daha yüksek olacak. Bu kampanya acil nakit ihtiyacı duyan emekliler için birebir olurken, pek çok emekli kampanyadan faydalanmak için Ziraat Bankası'na başvurmaya başladı. Ziraat Bankası'nın emekli promosyon kampanyasında emekli müşteriler için net 5.000 TL ödeme yapılacak.





Asgari emekli maaşı 10.000 TL'ye çıkarıldı, böylece tüm emekliler bu 5.000 TL'den yararlanabilecek. Ancak maaşı 10.000 TL'nin altında olan dul ve yetimlerin maaş düzeylerine göre ödeme 3.000 TL ila 4.500 TL arası değişecek.

Emeklilik promosyon kampanyasından faydalanan emekliler aynı zamanda Ziraat Bankası'ndan düşük faizli ihtiyaç kredisi alma hakkına da sahip oluyor. Bu aynı zamanda emeklilerin eline daha fazla para bırakıyor. Emeklilik sonrasında ihtiyaç kredisi alıp almamak müşterinin insiyatifine bırakılmıştır. 13.000 TL tutarındaki kredi emekli müşterilere ihtiyaç kredisi olarak tanımlanıyor. Müşterinin kabul etmesi halinde bu tutar derhal hesabına aktarılacaktır.

Ziraat Bankası'ndan 5.000 TL emeklilik desteği alan emekli müşterinin aynı zamanda 13.000 TL ihtiyaç kredisi kullanması durumunda alacağı ödeme tutarı 18.000 TL olacaktır.