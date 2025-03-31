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1 Nisan 2025 Gündem Özeti: Ekonomi, Diplomasi ve Spor

1 Nisan 2025 gündemi, ekonomiden diplomasiye ve spordaki önemli etkinliklere dair bilgileri içeriyor.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 23:59
1 Nisan 2025 Gündem Özeti: Ekonomi, Diplomasi ve Spor

Gündem Özeti - 1 Nisan 2025

Anadolu Ajansı tarafından derlenen gündem özeti, ülke genelindeki önemli etkinlikleri ve gelişmeleri aktarıyor.

Ekonomi ve Finans

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün Trabzon’da iki farklı bayramlaşma programına katılacak. Ziyaret edeceği programlardan ilki Büyükşehir Belediyesi Bayramlaşma Programı olurken, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı'na iştirak edecek. Aynı gün Trabzonspor, İnter ile UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçını 18.00'de oynayacak.

Diplomasi

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara yeniden başlaması, dünya diplomasi arenasında önemli gelişmelerin takip edilmesine neden oluyor.

Spor

Bugün spor dünyası heyecan dolu karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final etabı, TÜMOSAN Konyaspor ile İskenderunspor arasında saat 20.30'da başlayacak. Bunun yanı sıra, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinin ilk maçı, Fenerbahçe Opet ve Beşiktaş BOA arasında saat 18.00'de gerçekleşecek. Ayrıca, Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, İtalya temsilcisi Inter ile 18.00'de karşı karşıya gelecek.

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