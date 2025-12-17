DOLAR
Muş'ta kar ve tipide mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Derecik-Üçevler Grup köy yolunda mahsur kalan 7 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla Turna Dağı mevkiinde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 00:13
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 00:13
Muş'ta kar ve tipide mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Muş'ta kar ve tipide mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Derecik-Üçevler Grup köy yolunda iki araçta sıkışan vatandaşlar ekiplerin zamanında müdahalesiyle güvenli alana alındı

Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına ulaşımı olumsuz etkiledi. Derecik-Üçevler Grup köy yolu Turna Dağı mevkiinde yolun kapanması sonucu iki araçta bulunan 7 kişi mahsur kaldı. Söz konusu grup yolu; 10 köy ile 20 mezraya ulaşımı sağlıyor.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen yolu açmak için çalışma başlattı. Yoğun kar ve tipi altında sürdürülen çalışmalar yaklaşık 3 saat sürdü. İş makinesi operatörleri Serhat Ekici ve Yakup Kandemir yoğun çabalarıyla mahsur kalan araçlara ulaştı ve vatandaşları güvenli alana aldı.

Kurtarılan 7 vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi; vatandaşlar kendi araçlarıyla Muş merkeze döndü. İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede benzer olumsuzlukların yaşanmaması için yol açma ve kontrol çalışmalarını sürdürdü.

Muhammed Yiğit yaşadıklarını, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle burada mahsur kaldık. İl Özel İdaresi ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldık. Allah devletimize zeval vermesin" sözleriyle anlattı.

