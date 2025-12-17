Talas'ta Zabıta Ekiplerinden Gıda Denetimi

İşletmeler tek tek kontrol edildi

Talas Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren işletmelerde kapsamlı gıda denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sırasında özellikle mutfak ve ürün çıkan bölümler ayrıntılı şekilde incelendi.

Ekipler, tespit ettikleri eksiklikler için işletme sahiplerini uyararak gerekli idari işlemleri başlattı. Denetimlerde hijyen ve gıda güvenliğinin öncelikli kriterler olduğu ifade edildi.

Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Talas Belediyesi olarak ilçemizde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerimizi düzenli şekilde ve titizlikle sürdürüyoruz. Güvenli gıda, sağlıklı Talas."

Belediye, denetimlerin düzenli ve titizlikle sürdürüleceğini vurguladı.

