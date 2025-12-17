Tokat'ta makam odasına dinleme cihazı: 2 şüpheli için tutuklama talebi

Tokat'ta makam odasında dinleme cihazı bulundu; tutuklama talebi

Soruşturma derinleştirildi

Tokat'ta Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada, 2 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde güvenlik birimleri tarafından yapılan kontrollerde bir dinleme cihazı bulundu. Olay derhal adli ve emniyet birimlerine bildirildi.

Soruşturma, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde adli ve teknik incelemeler şeklinde yürütülüyor. İncelemelerin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla Canikli Konağı güvenlik altına alındı ve ilgili alanlarda detaylı çalışmalar gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında belediye personelinin ifadelerine de başvuruldu. Olayla ilgili gözaltına alınan E. Y. ile belediye personeli Y. Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

