12. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi Sakarya'da Tamamlandı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Boğaziçi Üniversitesi Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesince (KAKAD) düzenlenen "12. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY'2024)", "Yeşil Dönüşüm Sürecinde Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi ve Ekonomisi" ana temasıyla gerçekleşti.

Kongre, SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde üç gün boyunca sürdü. Etkinlik kapsamındaki panellerde, "Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilir Atık Yönetimi", "Özel Sektör ve Sanayi'de Atık Yönetimi" ile "Eğitim ve Farkındalık" gibi konular ele alındı.

Ayrıca, 13 oturumda atık yönetimi, plastik atıklar, tarımsal gıda atıkları ve karakterizasyonu gibi önemli konular değerlendirildi. Kongrede atıkların ekosisteme ve ekonomiye etkileri üzerine de kapsamlı bir tartışma yapıldı.

SAÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanı ve Kongre Düzenleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Nurtaç Öz, AA muhabirine verdiği demeçte, kongrenin amacının uzman kişileri bir araya getirmek ve bilgi birikimlerinin paylaşımını sağlamak olduğunu belirtti. Öz, kongrede 13 oturumda toplamda 57 bildiri sunulduğunu ve bunlardan 29'unun üniversitelerden, 19'unun kamu kurumlarından, 8'inin sanayi ve özel sektörden geldiğini aktardı. Öz, iki liseden gelen bildirilerin ise büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Kongremizin başarılı geçtiğini düşünüyorum çünkü karşılıklı iletişim ve bilgi alışverişi gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Boğaziçi Üniversitesi Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesince (KAKAD), "Yeşil Dönüşüm Sürecinde Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi ve Ekonomisi" ana temasıyla düzenlenen "12. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY'2024)" tamamlandı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Boğaziçi Üniversitesi Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesince (KAKAD), "Yeşil Dönüşüm Sürecinde Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi ve Ekonomisi" ana temasıyla düzenlenen "12. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY'2024)" tamamlandı.